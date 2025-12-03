France 2 a annoncé mardi soir avoir été trompé par un «humoriste adepte de canulars», qui s'était fait passer pour un consommateur adepte de coupons de réduction dans le journal de 20H de la chaîne publique diffusé lundi.

🚨ALERTE INFO



En pleine polémique sur la labellisation des médias, Léa Salamé s’excuse d’avoir diffusé un reportage avec un intervenant qui avait pranké la rédaction du JT…



Pas très “label Macron”, tout ça. pic.twitter.com/yIZsTtQtVP — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) December 2, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

«Nous tenions à vous signaler qu'hier, lors de notre reportage sur les bons plans et les promotions dans les supermarchés, l'une des personnes interviewées a trompé une de nos journalistes en falsifiant son identité», a déclaré la présentatrice Léa Salamé lors du journal de 20H mardi.

«Il s'agissait en fait d'un humoriste adepte de canulars», a-t-elle ajouté. Le 20H de France 2 a posté un message similaire sur le réseau social X.

«Arnaud Rolland», champion des canulars

Le sujet en question du journal télévisé, intitulé «Les champions des promos», n'était plus visible en streaming sur le site de Franceinfo mardi soir mais faisait la part belle à un certain «Arnaud Rolland».

Filmé dans les rayons d'un supermarché, classeur de coupons de réduction à la main, ce trentenaire se félicitait en caisse d'avoir économisé trois euros, sous le regard envieux d'une autre cliente. La séquence se clôturait dans son appartement: «A la fin du mois quand je fais mes comptes, je sais que je suis gagnant».

Il s'agissait en fait de l'humoriste «Mehdi tu connais», adepte de canulars en tous genres sur les réseaux sociaux, qui a posté des extraits de la vidéo sur Instagram et TikTok sous l'intitulé «Je prank le JT de 20h00».

Dans un tout autre registre, France Télévisions avait présenté des excuses en octobre pour une fausse affirmation répétée dans deux de ses JT sur France 2, où il avait été dit par erreur que le professeur de lettres Dominique Bernard avait été tué en 2023 après avoir «montré des caricatures de Charlie Hebdo». Il s'agissait d'une confusion avec la mort du professeur Samuel Paty.