Le réalisateur Dag Johan Haugerud consacre trois films aux thèmes de l'amour et de la sexualité. Une partie de la trilogie a même remporté le premier prix de la Berlinale. La série «Oslo Stories : Love» débute à présent.

Le film de Dag Johan Haugerud, qui dure près de deux heures, se penche sur la question de savoir comment le sexe, la tendresse et les relations romantiques peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres. Image : dpa

DPA dpa

Le réalisateur norvégien Dag Johan Haugerud s'est consacré à un grand thème intemporel et complexe : l'amour.

Il en résulte une trilogie intitulée «Oslo Stories». Elle a été lancée il y a quelques jours dans les cinémas suisses avec le film «Love».

Les deux autres volets arriveront en mai. Il s'agit de films indépendants, avec chacun de nouveaux personnages et une histoire qui se suffit à elle-même.

De quoi s'agit-il dans «Love» ?

«Amour» tourne autour de l'histoire de Marianne (Andrea Bræin Hovig), médecin, et de Tor (Tayo Cittadella Jacobsen), infirmier homosexuel, qui travaillent ensemble dans un hôpital d'Oslo.

Tous deux sont des personnes sans attaches et se rencontrent par hasard un soir sur un ferry de nuit.

Tor raconte qu'il trouve souvent des partenaires pour des conversations ou des relations sexuelles spontanées sur le ferry via une application de rencontre. Marianne s'en inspire à son tour et se demande si cette forme d'intimité (non forcée) serait également une option pour elle.

Le film de Haugerud, qui dure près de deux heures, se penche sur la question de savoir comment le sexe, la tendresse et les relations romantiques peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres. Ce faisant, il remet en question les normes et les conventions sociales.

Pour qui le film vaut-il la peine ?

Le film, qui a été présenté en compétition au festival du film de Venise l'année dernière, devrait plaire aux fans d'art et d'essai et de longs dialogues. Car «Love» vit surtout de nombreuses conversations intimes, dont certaines donnent à réfléchir.

Un exemple: lorsque Tor parle de sexe sur le ferry avec un homme nommé Bjørn, il lui demande: «Et rien ne t'intéresse - ni le sexe ni une relation ?»

Bjørn répond : «Comme si c'était des contraires. La plupart des gens ne veulent-ils pas les deux ? De nombreux partenaires sexuels et quelqu'un qui t'aime exclusivement ? N'est-ce pas là le dilemme?»

Quelle est la suite de la trilogie ?

«Love» sera suivi le 8 mai par le film «Oslo Stories : Dreams», issu de la trilogie. Il avait remporté le premier prix de la Berlinale de cette année, l'Ours d'or.

Cette histoire de coming-of-age raconte l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse de son professeur. Mais les sentiments de Johanne, 17 ans, ne sont pas réciproques.

La série de films s'achèvera avec «Oslo Stories : Sex» à partir du 22 mai dans les cinémas suisses.