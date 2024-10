La comédie «On Becoming a Guinea Fowl» de la réalisatrice Rungano Nyoni a remporté samedi le Prix du long métrage du Zurich Film Festival. Le deuxième grand prix a été décerné à Shiori Ito pour son documentaire «Black Box Diaries» sur la violence sexuelle au Japon.

«Dès la première minute du film, nous sommes catapultés dans un monde qui a été filmé de manière spectaculaire, avec une musique incroyable, un design sonore exquis et des performances d'acteurs qui nous ont coupé le souffle», a déclaré le jury composé de cinq personnes au sujet de sa décision de décerner un Oeil d'or à Rungano Nyoni, a annoncé le Zurich Film Festival (ZFF). Le jury pense en outre que la réalisatrice zambienne va conquérir Hollywood.

Le 2e Prix revient à la réalisatrice japonaise Shiori Ito. «Nous avons été subjugués par sa résilience, sa franchise et son courage d'être vulnérable», déclaré le jury à propos du documentaire. Avec son «montage minutieux», le film se déploie comme «une œuvre à la fois sensible et pleine de tension». Le film a également reçu le prix du public.

