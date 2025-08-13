Orlando Bloom a suivi un régime restrictif drastique pour incarner un boxeur dans son prochain film The Cut. Et cela a eu des conséquences sur sa santé, comme il le révèle dans People.

Orlando Bloom a souffert de paranoïa et d'anxiété causé par le régime restrictif qu'il s'est imposé pour son nouveau film The Cut.

Dans ce nouveau thriller psychologique, la star de Pirates des Caraïbes incarne un boxeur qui sort de sa retraite et se soumet à un régime amaigrissant draconien pour tenter de remporter un titre de champion. L'acteur de 48 ans a travaillé avec un nutritionniste pour l'aider à perdre 13,6 kg en trois mois environ.

Orlando Bloom a admis que son régime radical avait eu un impact psychologique important sur lui. «Ce à quoi je ne m'attendais pas et qui m'a surpris, c'est l'impact mental de ce type de discipline intense», a-t-il déclaré à People. «La paranoïa et l'anxiété étaient très réelles et dérangeantes, causées par le manque de sommeil – il s'avère qu'on ne peut pas dormir quand on a faim!»

Alors qu'il était «excité par le défi» de sa transformation physique majeure, la star du Seigneur des Anneaux s'est retrouvée obsédée par la nourriture lors de la préparation des scènes finales du long-métrage.

«La restriction d'eau pour atteindre mon poids le plus bas pour les scènes finales a entraîné des pensées obsessionnelles sur la nourriture, rêvant de ce que je pourrais manger lorsque j'aurais enfin arrêté de me nourrir de thon et de concombre», a-t-il partagé.

Orlando Bloom a souligné que son régime n'était «absolument pas à essayer à la maison» et qu'il travaillait avec un nutritionniste professionnel, le Dr Philip Goglia, qui le suivait chaque semaine et contrôlait ses analyses sanguines. The Cut, qui met également en vedette Caitríona Balfe et John Turturro, sortira dans les salles de cinéma américaines le 5 septembre.