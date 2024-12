(ETX Daily Up) – Le 25 décembre 2024 restera gravé dans les annales de l'histoire du streaming. Netflix, le géant du divertissement en ligne, a réussi un coup de maître en diffusant des matchs de la NFL, attirant une audience record de 24 millions de téléspectateurs en moyenne aux États-Unis. Ce chiffre impressionnant témoigne de la capacité de Netflix à s'imposer comme un acteur majeur dans le domaine du sport, en plus de son règne incontesté dans le monde du divertissement.

Mariah Carey a également réalisé une performance de son tube iconique "All I Want for Christmas". SolStock / Getty Images

ETX Studio Relax

Au pays des Etats-Unis, si Noël est sacré, le football américain l'est tout autant. Presque 65 millions de téléspectateurs ont passé le 25 décembre devant leur écran à regarder les matchs de la NFL sur Netflix, selon les données de Nielsen.

Environ 24,3 millions de spectateurs ont assisté à la victoire des Ravens de Baltimore sur les Houston Texans.

L'un des moments les plus marquants de cette journée a été la performance de Beyoncé lors de la mi-temps, qui a attiré à elle seule 27 millions de téléspectateurs. Ce pic d'audience démontre l'attrait indéniable de la musique et du divertissement, même au cœur d'un événement sportif.

Le match a également établi un record en devenant le match de NFL le plus regardé de l'histoire à Noël (depuis 2001) parmi les 18-34 ans, avec 5,1 millions de téléspectateurs, a souligné Deadline.

Plus tôt, les Kansas City Chiefs avaient déjà réussi leur match contre les Pittsburgh Steelers, devant 24,1 millions de téléspectateurs.

Ces chiffres ne reflètent pas encore l'audience mondiale. Plus d'informations seront dévoilées au 31 décembre selon le géant américain.

La retransmission des matchs de la NFL le jour de Noël est une tradition qui cartonne chaque année. En 2023, le match des Chiefs contre les Raiders était devenu le match le plus regardé à Noël grâce à une audience de 29,2 millions de téléspectateurs. Les Eagles vs les Giants avaient atteint 29 millions de fans et 27,1 millions d'accros avaient regardé les 49ers vs les Ravens.

Cette incursion de Netflix dans le monde du sport est un signe avant-coureur d'une nouvelle ère pour le streaming. Avec des chiffres d'audience aussi impressionnants, il est clair que le public est prêt à embrasser de nouvelles façons de consommer du contenu sportif. Reste à voir comment les autres acteurs du marché réagiront à cette nouvelle concurrence alors que Netflix diffusera les matchs de la NFL à Noël durant les trois prochaines saisons. Une chose est sûre: Netflix a marqué un touchdown décisif dans le monde du sport.