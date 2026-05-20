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Montée des marches Paria de Hollywood, Kevin Spacey signe un retour remarqué à Cannes

Clara Francey

20.5.2026

L'Américain Kevin Spacey, dont la carrière a subi un sérieux coup d'arrêt depuis des soupçons d'agressions sexuelles sur plusieurs hommes, a monté mercredi les marches du festival de Cannes.

Agence France-Presse

20.05.2026, 22:14

20.05.2026, 22:15

La star américaine a foulé le tapis rouge à l'occasion de la montée des marches de l'équipe de «La Bataille de Gaulle», super-production française réalisé par Antonin Baudry.

L'acteur de 66 ans s'était fait discret depuis qu'un acteur l'a accusé en 2017 de lui avoir fait des avances sexuelles inappropriées alors qu'il n'avait que 14 ans.

Plusieurs hommes l'ont ensuite accusé d'agressions sexuelles, dont quatre ont porté l'affaire devant les tribunaux. Kevin Spacey a été acquitté en 2023 par un tribunal londonien.

Deux des accusateurs l'ont ensuite poursuivi au civil, plus un troisième homme. En mars, Kevin Spacey a conclu un accord avec eux, mettant un terme aux poursuites et évitant un nouveau procès qui était prévu pour octobre prochain.

Accord conclu avec trois accusateurs. Kevin Spacey évite un nouveau procès

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Oscarisé pour «American Beauty», l'acteur a toujours clamé son innocence. Kevin Spacey était au sommet de sa gloire au moment des premières accusations, au tout début du mouvement #MeToo. L'acteur n'a quasiment plus retravaillé à Hollywood ensuite. Star de la série à succès de Netflix «House of Cards», il avait aussitôt été licencié.

L'année dernière, Kevin Spacey avait reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière en marge du festival de Cannes décerné par la fondation Better World Fund, indépendante de l'évènement.

En 2025, le festival avait interdit à un acteur du film «Dossier 137» de monter les marches avec le reste de l'équipe, en raison d'accusations de violences sexuelles.

Théo Navarro-Mussy avait été empêché de fouler le tapis rouge car une procédure judiciaire était en cours, avait indiqué Thierry Frémaux. «Quand la justice passe définitivement, cela devient différent», avait-il affirmé.

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