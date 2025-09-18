  1. Clients Privés
CNews d'«extrême droite»? Pascal Praud outré: «C'est une déclaration de guerre» et «c'est une honte»

Valérie Passello

18.9.2025

En qualifiant CNews d'extrême droite, la présidente du groupe public France Télévisions Delphine Ernotte Cunci «met une cible sur nos vies», a accusé jeudi à l'antenne Pascal Praud, la vedette de la chaîne info dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

«Aujourd'hui dans les manifestations, il y aura des journalistes de CNews sur le terrain. Elle leur met une cible sur le dos, elle les met en danger», a ajouté M. Praud, en réponse à des propos tenus par Mme Ernotte Cunci dans Le Monde.
«Aujourd'hui dans les manifestations, il y aura des journalistes de CNews sur le terrain. Elle leur met une cible sur le dos, elle les met en danger», a ajouté M. Praud, en réponse à des propos tenus par Mme Ernotte Cunci dans Le Monde.
Capture d'écran blue TV/ «L'heure des pros»

Agence France-Presse

18.09.2025, 10:42

«C'est une déclaration de guerre» et «c'est une honte», a insisté M. Praud au début de son émission quotidienne «L'heure des pros», retransmise sur CNews et sur la radio Europe 1, elle aussi dans le giron de M. Bolloré.

Dans une interview au Monde publiée un peu plus tôt, Mme Ernotte Cunci a lancé: «Il faut admettre que CNews est un média d'opinion. Qu'ils assument d'être une chaîne d'extrême droite!». C'est la première fois qu'elle emploie ce qualificatif au sujet de la chaîne info, première de France en part d'audience.

Cette violente passe d'armes s'inscrit sur la lancée de l'affaire Legrand-Cohen.

Conflit inédit

Les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen sont accusés de connivence avec le PS après la diffusion début septembre, par le magazine conservateur L'Incorrect, d'une vidéo les montrant en pleine conversation avec deux responsables socialistes.

Cette affaire a provoqué un conflit inédit, à un an et demi de la présidentielle de 2027.

D'un côté, les médias privés dans le giron de Vincent Bolloré, dont CNews et la radio Europe 1, accusent l'audiovisuel public de parti pris pour la gauche. De l'autre, France Télévisions et Radio France contre-attaquent et en appellent à l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, et aux pouvoirs publics.

Mme Ernotte Cunci et son homologue de Radio France, Sibyle Veil, ont été entendues mercredi par l'Arcom au sujet de cette affaire.

pr-fan/vg/spe/pta

