Ciné: «À la poursuite du Père Noël!» Patrick Timsit: «La vie m'a mieux vengé que moi je ne l'aurais fait»

Valérie Passello

16.12.2025

Patrick Timsit endosse le costume de Père Noël dans un nouveau film familial coloré, déjanté et joyeux: «À la poursuite du Père Noël!», en salles dès ce 17 décembre. L'histoire d'une petite fille victime de harcèlement scolaire, qui espère recevoir sous le sapin un cadeau un peu particulier...  Patrick Timsit répond aux questions de blue News.

11.12.2025

Valérie Passello

16.12.2025, 09:00

Un Père Noël et une petite fille qui s'allient contre des individus bêtes et méchants, une biscuiterie et un parc enchanté: la recette du film familial de Noël est totalement respectée avec «À la poursuite du Père Noël!».

Mais il y a un ingrédient secret, comme dans les célèbres galettes «De Gélas», dont les propriétaires règnent sur la ville. Si le film est joyeux, souvent impertinent et drôle, il n'empêche qu'il aborde le thème délicat du harcèlement scolaire.  

Timsit
Timsit. Harcelée à l'école, Zoé compte sur le Père Noël pour se venger du petit garçon qui l'embête.

Harcelée à l'école, Zoé compte sur le Père Noël pour se venger du petit garçon qui l'embête.

Photo: Les films sur mesure SND

Timsit. Avec l'explosive petite fille, le Père Noël se retrouve dans des postures délicates!

Avec l'explosive petite fille, le Père Noël se retrouve dans des postures délicates!

Photo: Les films sur mesure SND

Timsit. Isabelle Nanty excelle dans son rôle de vraie méchante.

Isabelle Nanty excelle dans son rôle de vraie méchante.

Photo: Les films sur mesure SND

Timsit. Finalement, Zoé n'a pas vraiment trouvé le vrai Père Noël, mais un grand-père, assurément!

Finalement, Zoé n'a pas vraiment trouvé le vrai Père Noël, mais un grand-père, assurément!

Photo: Les films sur mesure SND

Timsit. Patrick Timsit à l'heure de l'interview pour blue News.

Patrick Timsit à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

Timsit. L'affiche du film

L'affiche du film

Photo: «À la poursuite du Père Noël»

Timsit
Toutefois, ce n'est pas un film sur ce thème, précise Patrick Timsit: «Ça n'est jamais dit. Mais ça fait partie de ce que vivent certains enfants qui ne peuvent pas se confier. Et c'est vraiment ce qu'on va apprendre aussi, la leçon derrière ce film, qui est de dire aux enfants: 'Mais parle, dis-le à ta maman'».

Dans le film, la petite Zoé, 7 ans, incarnée par Théa De Boeck, en a assez que Timothée lui mène la vie dure. Pour se venger, elle demande donc au Père Noël une sarbacane à air comprimé, parfaite pour détruire le jouet préféré de son ennemi juré.

«Effectivement, il y a ça. Et ce qui est formidable, c'est que la forme, c'est extrêmement joyeux, c'est vraiment divertissant, c'est un film de Noël. Mais c'est vrai, je m'y retrouve énormément, parce que pour faire les choses les plus divertissantes, il faut ce décalage, ce regard de l'autre... Il y a toujours du fond dans ce que je choisis», confie l'acteur de 66 ans.

La violence ne résout rien, un taser non plus!

C'est James Huth, le à qui l'on doit notamment «Brice de Nice», qui réalise le film. Autant dire qu'un côté décalé et déjanté vient s'ajouter à l'histoire aux teintes de «Charlie et la chocolaterie». À un moment de l'histoire par exemple, la petite Zoé se retrouve avec un taser (ndlr: pistolet à impulsion électrique) entre les mains... Et même si la morale voulant que la violence ne soit jamais une solution adéquate est finalement sauve, les scènes avec le taser donnent lieu à des situations rocambolesques.

L'occasion de poser la question à Patrick Timsit: s'il avait un taser, à qui enverrait-il une bonne décharge? «Je vais vous répondre comme quelqu'un de mûr, de mature», sourit le héros de «Quasimodo d'El Paris».

«Si j'avais un taser, ça voudrait dire que je me sens vraiment menacé, pas confortable. Je ne me souhaite pas, dans cette situation, de devoir avoir un taser sur moi. Et la vie m'a toujours enseigné que quand j'étais dans ce rendez-vous de vengeance, de quelqu'un qui vous a fait du mal, la vie m'a mieux vengé que moi je ne l'aurais fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvé face à eux et j 'ai eu pitié. Et puis des autres, je les ai oubliés. Je n'ai pas besoin de les taser, je les ai zappés.».

Un vrai bon film de Noël

Dans «À la poursuite du Père Noël!», les méchants sont incarnés par Isabelle Nanty et Antoine Gouy et comme le souligne Patrick Timsit: «Il faut être extrêmement gentil pour faire les bons méchants. C'est magnifique et puis un film est réussi quand le méchant est bon».

S'ajoute à cela un univers proche de la bande dessinée et un ton qui ne pourra que parler aux enfants dès 6 ans, ainsi qu'à l'enfant qui sommeille encore en chacun de nous.

Et Patrick Timsit lui-même ne cache pas son enthousiasme: «C'est complètement décalé, original, talentueux. Je ne peux pas voir les films dans lesquels je suis, d'habitude. Non mais vraiment: je ne me reconnais pas à parler d 'un film comme ça. Moi, je ne fais pas de la promo. Je parle de quelque chose que j'aime et là, je suis tellement emballé!»

Notre note: 8/10

Les plus lus

Baschar Al-Assad – l’ophtalmologiste des célébrités de l’élite moscovite
Un Italien fait entrer clandestinement 66 panettones en Suisse
Au Chili comme ailleurs, le vent a tourné. Et cette fois, il souffle fort
Angelina Jolie affiche pour la première fois ses cicatrices
Face aux critiques, une nouvelle règle voit le jour en tennis
«J'ai vu sa poussette renversée, j’ai cru qu'il était mort»
Guillaume Gallienne: «Ne baissez pas les bras! Si ça fait sens en vous, vous ne vous trompez pas»

Guillaume Gallienne: «Ne baissez pas les bras! Si ça fait sens en vous, vous ne vous trompez pas»

Inspiré de faits réels, le film «Lady Nazca» sort ce 10 décembre au cinéma. Une histoire inspirante, signée du réalisateur suisse Damien Dorsaz, avec, notamment, l'acteur français Guillaume Gallienne.

03.12.2025

Ella Rumpf: «Ça m'a surpris: à ce stade-là, je ne me voyais pas du tout devenant mère!»

Ella Rumpf: «Ça m'a surpris: à ce stade-là, je ne me voyais pas du tout devenant mère!»

L'actrice Ella Rumpf est à l'affiche du film «Des preuves d'amour», sorti au cinéma le 19 novembre. Pour blue News, elle revient sur son rôle dans cette histoire touchante où il est question de maternité et de lien filial.

18.11.2025

«Dossier 137»: accident ou bavure? La police des polices enquête.

«Dossier 137»: accident ou bavure? La police des polices enquête.

«Dossier 137» sort le 19 novembre au cinéma. Monté comme un thriller, il nous plonge dans une passionnante enquête de l'IGPN, la police des polices. Rencontre avec le réalisateur, Dominik Moll.

17.11.2025

«Benoît Poelvoorde est l'une de mes plus belles rencontres dans ce métier»

«Benoît Poelvoorde est l'une de mes plus belles rencontres dans ce métier»

Signée du réalisateur et acteur Pascal Elbé, «La bonne étoile» nous ramène en 1940, au coeur de l'Occupation de la France par les Allemands. Avec un Benoît Poelvoorde que l'on adore détester et que l'on finira par adorer tout court. Rencontre avec Pascal Elbé.

11.11.2025

Jérôme Commandeur: «Je le conseille à tout le monde: faites-le!»

Jérôme Commandeur: «Je le conseille à tout le monde: faites-le!»

Jérôme Commandeur réalise son troisième long-métrage avec «T'as pas changé», l'histoire de retrouvailles de copains de lycée 30 ans après la fin de leurs études. Une comédie drôle et sensible, servie par un casting quatre étoiles: François Damiens, Laurent Lafitte, Vanessa paradis et Jérôme Commandeur. Rencontre.

04.11.2025

Patrick Timsit: «La vie m'a mieux vengé que moi je ne l'aurais fait»

Patrick Timsit: «La vie m'a mieux vengé que moi je ne l'aurais fait»

