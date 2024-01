Paul Anderson a été condamné à une amende pour détention de drogues licites et illicites. L'acteur de Peaky Blinders s'était fait arrêter au lendemain de Noël en possession d'un certain nombre de substances et soupçonné d'en avoir consommé dans un pub de Londres.

Paul Anderson a été condamné cette semaine à une amende de 1.576 euros pour possession de drogue. Covermedia

Comparaissant devant un tribunal de première instance de Londres, l'acteur de Peaky Blinders était accusé de posséder du crack, des amphétamines et deux médicaments délivrés sur ordonnance. Agé de 48 ans, celui qui joue à l'écran Arthur Shelby Jr. a été surpris en train de se droguer dans un pub du nord-ouest de Londres, puis a été arrêté par des policiers pour possession présumée de drogues.

Selon le Daily Mail, le 26 décembre, qui est un jour férié au Royaume-Uni, le gérant d'un pub situé près du domicile de Paul Anderson a appelé la police après que des clients ont rapporté que des odeurs de crack-cocaïne s'échappaient des toilettes pour handicapés.

L'acteur a plaidé coupable de détention de drogue. Pour sa défense, selon le tabloïd, l'avocat de l'acteur a déclaré au tribunal qu'il essayait souvent de se montrer à la hauteur de son alter ego fictif.

« Vous reconnaîtrez l'accusé grâce au rôle très intense qu'il a joué dans une récente série. Il est souvent reconnu et fait de son mieux pour plaire aux fans en se glissant dans la peau du personnage... Il a été reconnu le lendemain de Noël et a essayé de jouer le jeu pour ces personnes », a déclaré l'avocat de Paul Anderson.

Covermedia