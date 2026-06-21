Paul Rudd a confié à IndieWire avoir été déçu que plusieurs chansons de mariage qu'il a enregistrées pour le film Power Ballad n'aient pas été conservées au montage. L'acteur regrette particulièrement Lady in Red.

Paul Rudd

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Paul Rudd est surpris que sa reprise de Lady in Red de Chris de Burgh n'ait pas été retenue pour la version finale de son nouveau film, Power Ballad.

La star d'Ant-Man y incarne Rick Power, une rock star reconvertie en chanteur de mariage, qui interprète des reprises lors de réceptions de mariage, notamment Celebration de Kool & The Gang, The Boys Are Back in Town de Thin Lizzy et Summer of '69 de Bryan Adams.

Lors d'un mariage, Rick rencontre Danny (Nick Jonas), une ancienne star de boys band, et ils organisent une session d'écriture de chanson improvisée jusqu'aux petites heures du matin. Quelques mois plus tard, Rick découvre que Danny lui a volé sa chanson et l'a sortie sans le créditer ni lui demander la permission.

Dans une interview accordée à IndieWire, Paul Rudd a révélé qu'il avait interprété bien d'autres titres qui n'ont pas été retenus, notamment Mr. Blue Sky, d'ELO, et Lady in Red, de Chris de Burgh.

« Je dois dire que c'était vraiment sympa de les chanter. Il y en a certaines qui ne figurent pas dans le film. Chanter Mr. Blue Sky était génial. En fait, chanter cette chanson de Thin Lizzy, en Irlande, c'était plutôt cool», a-t-il déclaré. « Il y en a une dont j'étais sûr qu'elle serait retenue: Lady in Red, que nous avions enregistrée et pour laquelle nous avions tout préparé...».

La star d'Anchorman a ensuite donné plus de détails sur la scène dans laquelle Lady in Red apparaissait. « On avait cette actrice incroyable qui jouait une invitée ivre au mariage et qui se donnait vraiment à fond sur la chanson. C'était tellement drôle. Mais, pour des raisons de rythme ou je ne sais quoi, on fait les choix qu'on fait. Mais ça semblait être une bonne chanson de mariage classique. Cela dit, c'était amusant de passer en revue la liste, parce qu'on lançait des idées de chansons: qu'est-ce qu'on entendrait à un mariage?», a raconté le comédien.

Mais il a été intimidé par les morceaux originaux du film, après ses expériences précédentes de chant comique à l'écran. « Je me sentais un peu vulnérable et nerveux à ce sujet, car j'ai déjà chanté dans certains films, mais c'était toujours des choses loufoques. Quand on fait quelque chose de loufoque, on a beaucoup de liberté», a-t-il remarqué.

Power Ballad n' est pas encore sorti en France.