  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Power Ballad Paul Rudd déçu d’une chanson coupée au montage

Covermedia

21.6.2026 - 10:02

Paul Rudd a confié à IndieWire avoir été déçu que plusieurs chansons de mariage qu'il a enregistrées pour le film Power Ballad n'aient pas été conservées au montage. L'acteur regrette particulièrement Lady in Red.

Paul Rudd
Paul Rudd

Covermedia

21.06.2026, 10:02

Paul Rudd est surpris que sa reprise de Lady in Red de Chris de Burgh n'ait pas été retenue pour la version finale de son nouveau film, Power Ballad.

La star d'Ant-Man y incarne Rick Power, une rock star reconvertie en chanteur de mariage, qui interprète des reprises lors de réceptions de mariage, notamment Celebration de Kool & The Gang, The Boys Are Back in Town de Thin Lizzy et Summer of '69 de Bryan Adams.

Lors d'un mariage, Rick rencontre Danny (Nick Jonas), une ancienne star de boys band, et ils organisent une session d'écriture de chanson improvisée jusqu'aux petites heures du matin. Quelques mois plus tard, Rick découvre que Danny lui a volé sa chanson et l'a sortie sans le créditer ni lui demander la permission.

Dans une interview accordée à IndieWire, Paul Rudd a révélé qu'il avait interprété bien d'autres titres qui n'ont pas été retenus, notamment Mr. Blue Sky, d'ELO, et Lady in Red, de Chris de Burgh.

« Je dois dire que c'était vraiment sympa de les chanter. Il y en a certaines qui ne figurent pas dans le film. Chanter Mr. Blue Sky était génial. En fait, chanter cette chanson de Thin Lizzy, en Irlande, c'était plutôt cool», a-t-il déclaré. « Il y en a une dont j'étais sûr qu'elle serait retenue: Lady in Red, que nous avions enregistrée et pour laquelle nous avions tout préparé...».

La star d'Anchorman a ensuite donné plus de détails sur la scène dans laquelle Lady in Red apparaissait. « On avait cette actrice incroyable qui jouait une invitée ivre au mariage et qui se donnait vraiment à fond sur la chanson. C'était tellement drôle. Mais, pour des raisons de rythme ou je ne sais quoi, on fait les choix qu'on fait. Mais ça semblait être une bonne chanson de mariage classique. Cela dit, c'était amusant de passer en revue la liste, parce qu'on lançait des idées de chansons: qu'est-ce qu'on entendrait à un mariage?», a raconté le comédien.

Mais il a été intimidé par les morceaux originaux du film, après ses expériences précédentes de chant comique à l'écran. « Je me sentais un peu vulnérable et nerveux à ce sujet, car j'ai déjà chanté dans certains films, mais c'était toujours des choses loufoques. Quand on fait quelque chose de loufoque, on a beaucoup de liberté», a-t-il remarqué.

Power Ballad n' est pas encore sorti en France.

Les plus lus

«La Suisse de ma jeunesse n'existe plus»
«Elle est malheureusement décédée à l'hôpital» : l'orage a emporté une adolescente
«Activité obscène» - En jet privé, Infantino symbole de la démesure de la FIFA
L'ancien propriétaire de Denner accuse Migros d'avoir sacrifié l'enseigne
Un garçon de cinq ans porté disparu après le chavirement d'un canot pneumatique
Un entraîneur de renom «dézingue» les pauses fraîcheur