  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cinéma Paul Thomas Anderson, Golden Globe du meilleur réalisateur

ATS

12.1.2026 - 06:24

Paul Thomas Anderson a remporté dimanche le Golden Globe du meilleur réalisateur pour «Une bataille après l'autre». Ce sacre confirme la domination de cette fresque sur l'extrémisme américain dès le début de la cérémonie à Beverly Hills.

Paul Thomas Anderson reçoit le prix du meilleur réalisateur pour « One Battle After Another » lors de la 31e cérémonie annuelle des Critics Choice Awards, le dimanche 4 janvier 2026, au Barker Hanger de Santa Monica, en Californie. (AP Photo/Chris Pizzello)
Paul Thomas Anderson reçoit le prix du meilleur réalisateur pour « One Battle After Another » lors de la 31e cérémonie annuelle des Critics Choice Awards, le dimanche 4 janvier 2026, au Barker Hanger de Santa Monica, en Californie. (AP Photo/Chris Pizzello)
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.01.2026, 06:24

Cette tragicomédie, qui met en scène la traque d'ex-révolutionnaires antifascistes par un suprémaciste blanc, est plébiscitée pour sa capacité à saisir l'air du temps et les fractures contemporaines des Etats-Unis. Avec ce film, le cinéaste surclasse notamment Ryan Coogler ("Sinners") et Jafar Panahi ("Un simple accident").

Le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie est revenu à Timothée Chalamet pour son rôle de joueur de ping-pong à l'ambition insatiable dans «Marty Supreme».

L'acteur franco-américain a conservé l'avidité de son personnage jusque dans la tournée promotionnelle grandiloquente du film, inspiré de la vie du champion de tennis de table Marty Reisman. Avec ce prix, il prend un sérieux avantage sur Leonardo DiCaprio ("Une bataille après l'autre") en vue des Oscars.

L'actrice australienne Rose Byrne s'est quant à elle adjugé le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie, pour son rôle dans «If I Had Legs I'd Kick You». La comédienne y interprète une mère au bout du rouleau, qui s'occupe de sa fille gravement malade et se retrouve dépassée par une série de situations inextricables. Elle devance notamment Emma Stone ("Bugonia") et Cynthia Erivo ("Wicked: Partie II").

Les plus lus

Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
«Campeones», le Barça triomphe dans un clasico incandescent
Clap de fin pour Ellenberger : «je quitte ce sport avec gratitude»
«Dialogues constructifs» au sein de l'Otan
Les idées de l'extrême droite gagnent du terrain en France
Un conseiller d'Etat accusé de propos discriminatoires