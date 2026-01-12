Paul Thomas Anderson a remporté dimanche le Golden Globe du meilleur réalisateur pour «Une bataille après l'autre». Ce sacre confirme la domination de cette fresque sur l'extrémisme américain dès le début de la cérémonie à Beverly Hills.

Paul Thomas Anderson reçoit le prix du meilleur réalisateur pour « One Battle After Another » lors de la 31e cérémonie annuelle des Critics Choice Awards, le dimanche 4 janvier 2026, au Barker Hanger de Santa Monica, en Californie.

Cette tragicomédie, qui met en scène la traque d'ex-révolutionnaires antifascistes par un suprémaciste blanc, est plébiscitée pour sa capacité à saisir l'air du temps et les fractures contemporaines des Etats-Unis. Avec ce film, le cinéaste surclasse notamment Ryan Coogler ("Sinners") et Jafar Panahi ("Un simple accident").

Le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie est revenu à Timothée Chalamet pour son rôle de joueur de ping-pong à l'ambition insatiable dans «Marty Supreme».

L'acteur franco-américain a conservé l'avidité de son personnage jusque dans la tournée promotionnelle grandiloquente du film, inspiré de la vie du champion de tennis de table Marty Reisman. Avec ce prix, il prend un sérieux avantage sur Leonardo DiCaprio ("Une bataille après l'autre") en vue des Oscars.

L'actrice australienne Rose Byrne s'est quant à elle adjugé le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie, pour son rôle dans «If I Had Legs I'd Kick You». La comédienne y interprète une mère au bout du rouleau, qui s'occupe de sa fille gravement malade et se retrouve dépassée par une série de situations inextricables. Elle devance notamment Emma Stone ("Bugonia") et Cynthia Erivo ("Wicked: Partie II").