«Notre océan se meurt», dénonce le militant écologiste américano-canadien Paul Watson. Le fondateur de l'ONG Sea Shepherd débattra samedi au Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH), qui ouvre vendredi à Genève. Finalement, il le fera par écran interposé, renonçant à venir pour des raisons de sécurité, selon les organisateurs jeudi en fin d'après-midi.

Le militant écologiste Paul Watson pose pour une photo lors d'une interview à l'intérieur d'une péniche sur la Seine à Paris (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Paul Watson, âgé de 74 ans, engagé depuis une cinquantaine d’années pour la défense des baleines, est connu pour ses actions «coup de poing». Il a été libéré en décembre dernier par le tribunal de Nuuk au Groenland après 149 jours de détention.

Son «crime»

«Mon ‹crime› a été d'exposer les activités illégales d'une société appartenant au gouvernement japonais dans le sanctuaire baleinier de l'océan austral, en violation du moratoire mondial sur la chasse à la baleine», a-t-il expliqué dans un entretien à Keystone-ATS. «Le Japon veut se venger du fait que nous ayons documenté et dévoilé ces activités illégales. Et il a utilisé la notice rouge d'Interpol pour m'arrêter».

Emprisonné après cet épisode, il a reçu «un soutien incroyable» venant du monde entier, venant de célébrités, de politiciens, d'enfants et de médias.

Et de citer le président français Emmanuel Macron et son ex-premier ministre Michel Barnier, le président brésilien Inacio Lula Da Silva, le pape François, James Cameron, Martin Sheen, Pierce Brosnan, Pamela Anderson, les groupes Shaka Ponk, Gojira, les Red Hot Chili Peppers, Bryan Adams, les scientifiques Jane Goodall et Sylvia Earle.

Massacre des dauphins aux îles Féroé

Il a reçu plus de 6000 lettres, dont environ 70% de France et des dizaines de lettres positives du Japon. Des milliers de dessins d'enfants. «C'est très encourageant, très stimulant et je suis très honoré d'avoir reçu un tel soutien. C'était aussi l'occasion d'attirer l'attention du monde entier sur l'état des océans, la poursuite des opérations illégales de chasse à la baleine par le Japon et sur le massacre des dauphins et des globicéphales dans les îles Féroé danoises.»

Car pour lui, les océans ne vont pas bien. «Notre océan se meurt, à cause de la surpêche, du plastique, des produits chimiques, des déchets radioactifs, de la pollution sonore et du changement climatique», a déclaré Paul Watson.

Il est très préoccupé par la diminution du phytoplancton, qui a baissé de 40% depuis 1950: «Le phytoplancton fournit jusqu'à 70% de l'oxygène de l'air que nous respirons et capture d'énormes quantités de CO2, en plus d'être la base de la pyramide alimentaire dans la mer.»

«Cette diminution est le résultat de la réduction du nombre de baleines, de dauphins, d'oiseaux de mer, de tortues et de poissons, les espèces qui fournissent les nutriments au phytoplancton», poursuit-il.

Les baleines, «agriculteurs de la mer»

«Les baleines sont les agriculteurs de la mer, fertilisant le phytoplancton avec des éléments essentiels comme le fer, l'azote et le magnésium fournis par les excréments. La disparition d'une espèce entraîne une diminution de l'interdépendance et de la diversité, ce qui conduit à l'effondrement des écosystèmes.»

Le militant dénonce cette situation en recourant à la tactique de l'agressivité non violente, où la caméra joue un rôle de premier plan. Ce qui ne plaît pas à certains gouvernements. «Nous menaçons les profits des entreprises et les entreprises utilisent les gouvernements pour obtenir ce qu'elles veulent», avance l'Américano-canadien.

«A mesure que les écosystèmes s'appauvrissent et que les ressources se raréfient, la demande du marché fait pression pour que les entreprises soient libres de poursuivre l'exploitation en dépit des conséquences écologiques. L'opposition à l'exploitation légale et illégale se heurte de plus en plus à des lois répressives et à des mesures punitives.»

«J'ai vu la vague verte fluctuer»

Le fait que la vague verte semble s'être brisée depuis la pandémie ne l'inquiète pas beaucoup. «J'ai vu la vague verte fluctuer pendant des décennies. Elle a été forte, puis faible, puis à nouveau forte. Les Verts ont échoué dans de nombreux endroits parce qu'ils ont abandonné leurs valeurs fondamentales», estime-t-il.

Il en va de même pour les organisations de base «qui se développent, se compromettent et se rapprochent du courant dominant. C'est ce qui est arrivé à Greenpeace, que j'ai cofondée, et à Sea Shepherd Global, que j'ai fondée», a-t-il poursuivi.

Pour lui, les gouvernements bougent sous pression de la société civile. «Lorsque suffisamment de personnes soutiendront nos objectifs, les politiciens agiront. Les gouvernements sont déjà beaucoup plus conscients et sensibles aux questions écologiques, au changement climatique et à l'appauvrissement qu'il y a dix, vingt, trente ans ou plus.»

Il ne semble pas effrayé par l'ampleur de la tâche. "Nous nous efforçons de trouver des solutions impossibles à des problèmes impossibles, en nous concentrant sur le présent.

En sécurité en France

Après l'épisode dans les geôles groenlandaises, le militant a demandé l'asile politique en France, «une étape vers la nationalité française». Il se sent à 100% en sécurité dans l'Hexagone: «pas vraiment ailleurs tant que nous n'aurons pas obtenu la suppression de cette notice rouge d'Interpol.»

Le débat, intitulé «Paul Watson: être activiste à l’ère de la criminalisation» se tient samedi à Genève au FIFDH à 20h30 à l'espace Pitoëff.