Le film «Pauvres Créatures» a remporté dimanche le Golden Globe de la meilleure comédie. «Oppenheimer» a pour sa part été désigné meilleur film dramatique.

Emma Stone, à gauche, et Yorgos Lanthimos arrivent à la 81e cérémonie des Golden Globe Awards, le dimanche 7 janvier 2024, au Beverly Hilton de Beverly Hills, en Californie (Photo de Jordan Strauss/Invision/AP). KEYSTONE

«Pauvres Créatures», le long-métrage de Yorgos Lanthimos, variation fantaisiste sur le thème de Frankenstein, a notamment devancé le grand favori de la soirée, «Barbie». «Pauvres Créatures» avait déjà remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie. La comédienne Emma Stone avait été préférée à la star de «Barbie», Margot Robbie.

Le biopic «Oppenheimer» de Christopher Nolan, qui retrace la vie du père de la bombe atomique, a remporté dimanche le Golden Globe du meilleur film dramatique. Ce film qui explore les états d'âme du scientifique Robert Oppenheimer face aux conséquences dévastatrices de sa création, et son héritage face à l'histoire, a devancé «Anatomie d'une chute», «Killers of the Flower Moon», «Maestro», «Past Lives – Nos vies d'avant» et «La Zone d'intérêt».

L'acteur américain Paul Giamatti a pour sa part remporté le prix du meilleur acteur dans une comédie, pour son rôle dans «Winter Break». Dans ce conte de Noël pour adultes, il y incarne un professeur d'histoire psychorigide, forcé de passer le réveillon dans son lycée avec deux autres âmes esseulées: la cuisinière et un adolescent aussi doué que fragile.

ATS