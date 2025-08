Pedro Pascal tient un des rôles principaux dans «Les Quatre Fantastiques: Premiers pas». Le film a connu un excellent départ au box-office mondial.

«Les Quatre Fantastiques: Premiers pas» a explosé tous les scores avec un week-end d'ouverture générant 218 millions de dollars. Covermedia

La dernière adaptation des comics Marvel a légèrement dépassé les attentes au box-office mondial, avec des chiffres de départ impressionnants, soit 11% de plus que Superman. Le film a réalisé le plus gros démarrage de super-héros de l'année 2025 dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Espagne.

L'aventure rétro-futuriste met en scène l'acteur de Game of Thrones, Pedro Pascal, dans le rôle de Mister Fantastic, aux côtés de Vanessa Kirby dans le rôle de la Femme Invisible, d'Ebon Moss-Bachrach qui intérprète la Chose et de Joseph Quinn dans la peau de la Torche Humaine. Le film se déroule dans un monde des années 1960, où les Quatre Fantastiques doivent protéger la Terre de Galactus, un être cosmique dévoreur de planètes, interprété par Ralph Ineson, et du Surfeur d'argent (Julia Garner).

Le dernier volet des Quatre Fantastiques a coûté plus de 200 millions de dollars et doit continuer sur sa lancée pour éviter de subir le même sort que d'autres films Marvel récents, tels que Captain America: Brave New World (février) et Ant-Man et la Guêpe (2023): Quantumania, qui se sont tous deux effondrés après un démarrage en trombe. Les Quatre Fantastiques: Premiers pas est en tout cas le quatrième plus gros démarrage de l'année aux États-Unis, après Minecraft: le film, Lilo & Stitch, et Superman.

En France, le démarrage est qualifié de « demi-teinte» car, bien que placé à la troisième place dans les meilleurs lancements de l'année après Minecraft: le film, et les Schtroumpfs: le film, ce nouvel opus fait moins bien que les précédents Quatre Fantastiques.