Sortie de son contexte, une phrase de Mathieu Kassovitz choque

Une séquence extraite de l'interview de Mathieu Kassovitz par Darius Rochebin sur LCI a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Toutefois, ses propos ont été tirés de leur contexte et s'ils laissent à penser, a priori, que l'acteur et réalisateur sympathise avec l'extrême droite, il n'en est rien. L'intéressé remet les pendules à l'heure.

Pour être juste avec Kassovitz, cet extrait lui fait dire l'opposé de son vrai propos. Même si la France est déjà passée par le stade de l'extrême droite au pouvoir, il ne disait pas qu'il veut le FN au pouvoir. https://t.co/GtbFZyefnk pic.twitter.com/rJ9EomhyLk — RÆVE 🔻 🧡 🔻 (@jeraeve) June 22, 2024

Valérie Passello Valérie Passello

«Peut-être que le FN (Front National, ancien nom du RN) a sa place en France, peut-être qu'ils vont faire un meilleur boulot, en tout cas c'est peut-être une expérience à essayer», a déclaré l'acteur Mathieu Kassovitz samedi 22 juin sur LCI, interrogé par Darius Rochebin.

C'est cette petite phrase, isolée d'un entretien de 25 minutes, qui a immédiatement mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. On accuse aussitôt son auteur de «faire allégeance au RN». Et les commentaires fusent sur X: «Si #Kassovitz veut essayer une 'expérience à vivre' sous l’extrême droite, je lui propose un petit séjour en #Ukraine», dit par exemple l'un d'entre eux. Un autre s'insurge: «Kassovitz, c'est le mec qui a lancé sa carrière en instrumentalisant les cités avec 'La Haine' puis qui se range derrière le RN».

Et pourtant, il n'en est rien. Invité à s'exprimer sur la montée des extrêmes, Mathieu Kassovitz a affirmé qu'il n'avait «jamais vraiment compris les gens qui votent pour le Front National». Alors que Darius Rochebin émet l'hypothèse d'un choix à faire entre un candidat de la France insoumise et un candidat du RN, l'acteur annonce sans hésiter: «J'irai voter forcément à gauche, d'une manière ou d'une autre.»

Mathieu Kassovitz tire en outre la sonnette d'alarme:« Faites attention, car votre démocratie peut mener à des extrêmes.»

«Pour tous les idiots, imbeciles, connards...»

Quant à l'extrait de son interview si vivement critiqué sur les réseaux sociaux, l'acteur disait exactement ceci: « Moi j’ai toujours été un petit peu dans l’attente de l’arrivée du FN au pouvoir, pour voir quelle est la vraie réaction des Français. Est-ce qu’on est vraiment le pays des droits de l’Homme ou est-ce qu’on est devenu autre chose? C’est aussi intéressant, parce que peut-être on est devenu autre chose, et il faut accepter ça aussi.»

Des propos oscillant entre résignation et ironie, qui se sont retournés contre lui par la magie du montage et du raccourci sur la plateforme X.

Pour répondre à ceux qui se sont précipités sur une phrase laissant entendre dans ses propos le contraire de sa pensée, Mathieu Kassovitz a répondu en publiant un extrait plus long sur les réseaux sociaux.

Avec cette légende: «Pour tous les idiots, imbeciles, connards qui utilisent les mêmes outils de propagande que les fachos et m’accusent d’avoir déclaré de voter RN. Voici un extrait plus large de cette itw et vous avez même la possibilité de voir les 25 mn complètes sur LCI (si vous avez les capacités cognitives) et vous faire votre propre avis (si vous en avez un) Bon week end et allez voter la semaine prochaine.»