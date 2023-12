Philippe Vasseur, qui interprétait José dans Hélène et les garçons et ses suites depuis maintenant 32 ans, fait ses adieux au personnage. L'acteur a révélé dans une vidéo publiée sur Facebook qu'il quittait Les mystères de l'amour.

Après 32 ans à incarner le personnage dans la série culte d'AB Productions, puis ses spin-offs, l'acteur a révélé sur Facebook qu'il quittait Les mystères de l'amour, la dernière dérivée de la saga.

« C'est un truc de fou, ça fait 10 fois que je fais cette vidéo, je n'y arrive pas... C'est un truc de dingue », entame-t-il, visiblement ému.

Et d'annoncer sa décision. « Cette vidéo est faite pour vous dire au revoir parce que je pars de la série. J'arrête! Je mets de côté des projets que j'ai depuis très longtemps, depuis des années, et j'ai envie de les réaliser parce que je suis encore très jeune. Donc voilà, je vais essayer. On verra bien, mais je vais vivre ma vie. Donc je vous dis au revoir! », explique-t-il.

Et, semble-t-il, de faire ses adieux à la télévision en général ! Passionné de deux roues, l'acteur révèle qu'il a « envie d'en faire ». « Peut-être sur ma mobylette, ma motocyclette, parce que j'ai très envie d'en faire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas roulé et que je ne me suis pas fait un road-trip français, donc je vais mettre ça au point. Je vous ferai des coucous, j'espère qu'il y a beaucoup de motards parmi vous et qu'on pourra partager », poursuit Philippe Vasseur.

