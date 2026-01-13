  1. Clients Privés
Sortie ciné Pierre Niney joue les gourous: «Ça a fait tout de suite 'tilt' dans ma tête»

Valérie Passello

13.1.2026

«Gourou», le nouveau thriller de Yann Gozlan, sort au cinéma ce 28 janvier. Dans ce film, Pierre Niney incarne un coach de développement personnel convaincu de faire le bien... qui va doucement déraper. Rencontre avec le réalisateur.

Yann Gozlan: «J'aime le côté 'caméléon' de Pierre Niney»

«Gourou», le nouveau thriller de Yann Gozlan, sort au cinéma ce 28 janvier. Dans ce film, Pierre Niney incarne un coach de développement personnel convaincu de faire le bien... qui va doucement déraper.

07.01.2026

Valérie Passello

13.01.2026, 06:07

«Quelques mois après la sortie de 'Boîte Noire', Pierre est venu me voir pour me parler d 'une idée qu'il avait en tête depuis quelques temps, l'envie de faire un film qui serait centré autour d'un coach de vie, en tout cas de parler du coaching et également des dérives sectaires. Et dès qu'il m 'a fait part de son idée, ça a fait tout de suite tilt dans ma tête», raconte le réalisateur Yann Gozlan.

Gourou
Gourou. Dans «Gourou», Pierre Niney incarne Mathieu Vasseur, un coach en développement personnel.

Dans «Gourou», Pierre Niney incarne Mathieu Vasseur, un coach en développement personnel.

Photo: Film «Gourou» DR

Gourou. L'affiche du film

L'affiche du film

Photo: Film «Gourou» DR

Gourou. Le réalisateur Yann Gozlan à l'heure de l'interview pour blue News.

Le réalisateur Yann Gozlan à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

Aussitôt dit, aussitôt fait. Ce long-métrage est également le premier dont Pierre Niney est le producteur. On y découvre le parcours d'un coach magnétique, incarné par Pierre Niney donc, qui va doucement mais sûrement déraper dans des histoires glauques: c'est un vrai thriller. 

Yann Gozlan décrit son personnage: «Il est avant tout convaincu du bien-fondé de sa mission. Il veut vraiment apporter, aider les gens, les sortir de leur torpeur, les sortir de leur pensée limitante, essayer de faire en sorte que ces gens ne subissent plus les problèmes de la société, leurs problèmes à eux et essayer de les sortir de leur mécanisme, de leur traumas, etc... On dit en français que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer la dérive de ce personnage et comment d'un homme finalement un peu naïf, il allait devenir un véritable fanatique».

Une véritable industrie

Pour les besoins de son scénario, Yann Gozlan s'est inscrit à différents séminaires de développement personnel. «Il y a une crise très forte, je crois, des institutions -qu'elles soient politiques ou religieuses- et le coaching, je trouve, est une manifestation de cette crise, de gens qui recherchent, qui essayent de trouver du sens à tout ça», observe-t-il.

Pour autant, est-il parvenu à garder son regard critique durant ces séminaires? «Au départ, j'étais même parfois en résistance. Et ça dépendait du coach en tant que tel. Mais il y a eu des moments où vraiment, j'ai été intrigué et troublé par la force de conviction de certains coachs. Il y a toute une dimension électrique d 'énergie très très forte, de catharsis, dans ces séminaires. Et c 'est ce qui fait que les gens y retournent, parce qu'ils vivent des expériences intenses. Finalement, j 'ai l 'impression que les gens sont de plus en plus isolés. Et ces séminaires, c'est un moyen de retrouver une forme de collectif», relate Yann Gozlan.

Le réalisateur a également pris conscience du business qui tourne autour de ces personnalités du coaching: «J'ai découvert une véritable industrie. Certains coachs peuvent être à la tête de PME assez florissantes avec une dizaine de salariés. Vu de France, je ne l'imaginais pas comme ça. C'était davantage le cas aux Etats-Unis, mais en France, ça le devient».

L'éternel «Matthieu Vasseur»

Pierre Niney est l'acteur-fétiche de Yann Gozlan. Les compères ont déjà collaboré sur trois films: «Un homme idéal», «Boîte noire» et désormais «Gourou». Le réalisateur apprécie le talent et le côté «caméléon» de l'acteur.

Fait remarquable: dans tous les films où il est dirigé par Yann Gozlan, Pierre Niney incarne toujours un personnage qui s'appelle «Matthieu Vasseur»! Et ce, même si les films sont complètement indépendants les uns des autres.

«C'était plus un clin d 'œil, sourit le réalisateur, ça nous amusait de réutiliser ce prénom et puis surtout, c'est pour moi l'expression de notre complicité». Les trois films étant des thrillers, cela se tient, ajoute-t-il: «On suit un personnage en immersion. On est dans son point de vue. C 'est souvent un personnage qui s 'engage dans une sorte de fuite en avant, un peu malgré lui, pris dans une spirale qui va le broyer... on a toujours un personnage au bord de la rupture, donc c'est peut -être le point commun». 

Palpitant, inquiétant, «Gourou» emmène le spectateur dans les dessous du bien-être préfabriqué, sans jamais le lâcher.  

Notre note: 8/10

