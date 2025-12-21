  1. Clients Privés
Carnet noir Le cinéma français en deuil : l’acteur du mage des «Visiteurs» s’est éteint

ATS

21.12.2025 - 14:13

Le comédien, acteur et metteur en scène Pierre Vial, sociétaire honoraire de la Comédie-Française et connu du grand public comme le mage des «Visiteurs», est mort samedi à 97 ans, a annoncé dimanche son fils à l'AFP.

THE VISITORS, aka LES VISITEURS, from left: Christian Clavier, Pierre Vial, Jean Reno, 1993. ph: Miramax/courtesy Everett Collection Ref:MSDVISI MX003 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xx MSDVISI MX003
THE VISITORS, aka LES VISITEURS, from left: Christian Clavier, Pierre Vial, Jean Reno, 1993. ph: Miramax/courtesy Everett Collection Ref:MSDVISI MX003 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xx MSDVISI MX003
imago images/Everett Collection

Keystone-SDA

21.12.2025, 14:13

L'homme de théâtre et de cinéma est décédé à Paris, à la Fondation Rothschild, a précisé Nicolas Vial, lui-même comédien. Pierre Vial est notamment célèbre pour son rôle de l'enchanteur Eusæbius-Ferdinand Eusèbe dans le film culte «Les Visiteurs» (1993), réalisé par Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.

Sa formule magique, associée à une potion infâme tirée de son grimoire mais dont il omet un ingrédient, emporte les héros dans un voyage dans le temps rempli de surprises.

Carnet noir. Le «Club Dorothée» est en deuil, à la suite de la perte d'un «frère»

Carnet noirLe «Club Dorothée» est en deuil, à la suite de la perte d'un «frère»

Il joue également dans «Les couloirs du temps: Les visiteurs 2», sorti en 1998. «La Diagonale du fou» de Richard Dembo (1984) et «Les Turlupins» (1980) réalisé par Bernard Revon, font également partie de sa filmographie.

Au théâtre

Mais Pierre Rival s'est avant tout épanoui sur les planches. Entré à la Comédie-Française en mars 1989, il en est devenu le 512e sociétaire le 1er janvier 2005 et a démarré dans des classiques comme «Lorenzaccio» d'Alfred de Musset ou «La Mère coupable» de Beaumarchais.

Il a accompagné Antoine Vitez – figure du théâtre public – durant plus de quinze années de carrière et a joué dans nombre de ses mises en scène marquantes dans les années 1980, notamment «Hamlet» de Shakespeare, dans lequel il a interprété le rôle de Polonius ou encore dans «Le Soulier de satin» de Paul Claudel, d'après sa biographie sur le site de la Comédie-Française.

Carnet noir. La bande dessinée perd l’un des piliers de «Fluide Glacial»

Carnet noirLa bande dessinée perd l’un des piliers de «Fluide Glacial»

Pierre Vial s'est également accompli comme metteur en scène, a mené une carrière de professeur au Conservatoire national d'art dramatique (1975-1983) et au Théâtre national de Chaillot depuis 1998. Il a dirigé la Comédie de Saint-Étienne (Loire) de 1970 à 1975.

