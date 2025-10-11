  1. Clients Privés
Lausanne Plongée dans la culture souterraine le temps d'un 24e LUFF

ATS

11.10.2025 - 09:20

Comme chaque année à la mi-octobre, Lausanne s'apprête à effectuer une plongée dans la culture souterraine. Pour sa 24e édition, le Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) investira le casino de Montbenon ainsi que son esplanade, le cinéma Bellevaux, l'auditorium de l'EJMA ou encore la galerie HumuS du 15 au 19 octobre.

Les organisateurs du LUFF promettent une "programmation fiévreusement éclairante" pour l'édition 2025 (photo symbolique).
Les organisateurs du LUFF promettent une "programmation fiévreusement éclairante" pour l'édition 2025 (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

11.10.2025, 09:20

11.10.2025, 09:23

Les organisateurs promettent une «programmation fiévreusement éclairante» pour «une constellation pointilleusement dissidente et déraisonnable». L'édition 2025 propose pas moins de 92 projections, dont 44 courts et cinq longs métrages en compétition internationale. Quelque 21 performances sonores auront également lieu, ainsi que des ateliers, des créations et documentaires radiophoniques, des séances de dédicaces, un vernissage et une conférence.

La section visuelle de cette 24e édition sera inaugurée par la première suisse de «l'horrifique satire sociale queer» «The Rebrand» qui, par le point de vue d'une vidéaste chargée de réaliser un documentaire de rédemption pour un couple d'influenceuses des plus instables, dénonce les dérives de la culture digitale.

Les projecteurs tourneront cinq jours durant avant que les propositions cinématographiques ne se terminent par «la spirale infernale» «Flush», une réalisation «imbibée d’humour noir prenant en otage l'audience dans un huis clos dégénérant, à la tension millimétrée», selon les mots des organisateurs. Six longs métrages documentaires complètent la sélection filmique du LUFF.

Côté musical, rendez-vous à la Salle des Fêtes du casino avec une vingtaine de concerts programmés. Parmi les artistes à l'affiche: Breathing Heavy, The Shadow Ring, Urin, Ilios, Myriads, Louis Schild, Dushume, Kwami Winfield ou encore Risaripa, Sun Yizhou et Zheng Hao. Le LUFF propose aussi un festival off gratuit.

