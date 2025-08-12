Harry Roselmack n'a pas pour habitude de commenter sa vie privée. Pourtant, sur la chaîne YouTube Paradox Sans filtre, le présentateur de Sept à Huit sur TF1 s'est laissé aller à quelques douloureuses confidences sur son divorce, « un échec pour nous cinq».

Harry Roselmack a été marié plus de quinze ans avec la mère de ses trois enfants.

Covermedia Covermedia

Le 2 juillet 2022, les parents d'Omaya, Yanaël et Leroy ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils divorçaient, après un temps de séparation. « Comme beaucoup de choses en ce monde, l'amour naît, évolue, meurt parfois. C'est ainsi qu'une histoire d'amour peut évoluer au point où l'on considère qu'elle est terminée. La nôtre, à Chrislaine et à moi, a connu un tournant majeur en janvier 2017 lorsque notre séparation a eu lieu», avait précisé le journaliste.

Trois ans après, le présentateur de Sept à Huit sur TF1 considère que son divorce a été un « échec». « Je suis très attaché au foyer, et le foyer, c'est quelque chose qui est très compliqué à maintenir. J'ai divorcé de la maman de mes enfants. Pour moi, ça a été un échec», confie-t-il sur la chaîne YouTube, Paradox Sans Filtre. « Pour nous deux... Enfin, pour nous cinq, puisqu'on a trois enfants ensemble.»

Le divorce implique un « renoncement à un modèle», dit-il ce 10 août (25). Cela dit, si le naufrage de son « foyer» reste une douleur, un moment « très dur», Harry Roselmack estime qu'il a conservé une « relation très saine avec les enfants». S'il en éprouve une « grande fierté», il ne cache pas qu'il le doit à Chrislaine. « Les enfants ont évidemment souffert de la situation, mais au moins on a des enfants équilibrés parce que les parents ont toujours fait en sorte qu'ils restent au centre de ce qui allait se passer par la suite», affirme-t-il.

«Ces choix sont forcément un peu égoïstes»

Et, avec son ex également, les relations sont apaisées. « Depuis, nous ne vivons plus dans l'amour qui est censé unir un couple, mais un lien profond, d'affection et de respect, m'unit toujours à Chrislaine», ajoute le père de famille.

A propos de ce qui a pu les conduire au divorce, le journaliste a évoqué son rapport au travail. « A un moment, il faut faire des choix d'équilibre. Et ces choix d'équilibre, ils sont forcément un peu égoïstes, ils sont forcément un peu personnels», dit-il, notamment à propos de sa décision de quitter son poste de joker au 20 heures en 2011.

Et, revenant à sa vie privée, l'auteur de Il n'est pas trop tard pour naître assure: « Il y a une chose à laquelle je crois assez peu, c'est le sacrifice. Le sacrifice génère souvent des frustrations. Moi, je ne me sacrifie pas, mais je vais faire en sorte qu'on soit bien. Il faut être dans l'équilibre entre son intérêt à soi et l'intérêt des autres. C'est toujours pareil, il ne faut pas oublier les autres. Si tu ne fonctionnes qu'en fonction de ton propre intérêt, tu seras un salaud, et tu feras du mal autour de toi.»

Selon Harry Roselmack, le sacrifice « empêche de s'épanouir» et conduit à «la frustration» et à «reprocher aux autres les choix» qu'on a soi-même faits. «Entre ces deux extrêmes-là, je pense qu'il y a un juste milieu qui consiste à faire des choix qui garantissent ton harmonie intérieure, pour pouvoir ensuite essayer de partager cette harmonie avec les gens qui sont autour de toi», ajoute-t-il.

Harry Roselmack a récemment retrouvé l'amour avec Jennifer Galap, animatrice et rédactrice de programmes télévisés, notamment pour France Télévisions.