  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cinéma Pour Julia Roberts, un remake de Pretty Woman est «impossible»

Covermedia

10.1.2026 - 10:03

Julia Roberts ne croit pas qu'il soit possible de tourner un remake ou reboot de Pretty Woman. L'actrice oscarisée a évoqué pour Deadline des «changements culturels» trop profonds pour qu'un tel film fonctionne aujourd'hui.

Julia Roberts
Julia Roberts

Covermedia

10.01.2026, 10:03

10.01.2026, 10:14

Julia Roberts a déclaré qu'un remake de Pretty Woman était «impossible». L'actrice oscarisée a expliqué à Deadline qu'elle avait non seulement beaucoup changé depuis la sortie du film en 1990, mais que les «changements culturels» ne permettaient sans doute pas de revisiter l'histoire d'une «prostituée» qui tombe amoureuse de son client, joué par Richard Gere.

«Oh, c'est impossible. J'ai trop d'années au compteur maintenant pour pouvoir être dans un film comme celui-là, n'est-ce pas?» a déclaré Julia Roberts.

La comédienne de 58 ans, a précisé qu'elle se sentait trop expérimentée pour retrouver l'«innocence» de son personnage dans Pretty Woman. «Je ne parle pas d'années dans le sens négatif, mais simplement de toutes les choses que nous apprenons, toutes les choses que nous accumulons au fil du temps, a-t-elle expliqué. Il serait impossible de jouer quelqu'un qui soit vraiment innocent, d'une certaine manière. C'est curieux de le dire à propos d'une prostituée, mais je pense qu'il y avait une innocence en elle, une sorte de... Je suppose que c'est juste le fait d'être jeune.»

Lorsqu'on lui a demandé si le public d'aujourd'hui accepterait une histoire sur une escort girl sauvée de sa vie de pauvreté par un homme riche, Julia Roberts a admis que l'époque avait changé, évoquant «un long passage de temps et des changements culturels».

Citant comme exemple le film Autant en emporte le vent, sorti en 1939, qui est connu pour avoir édulcoré la représentation de l'esclavage et perpétué les stéréotypes raciaux, la comédienne et productrice a conclu: «Pensez à tous les films et pièces de théâtre des années 20, 30 et 40 – vous les regarderiez aujourd'hui et vous vous diriez: ‘Comment les gens peuvent-ils dire et faire ces choses?’»

Les plus lus

Une toute nouvelle loi pourrait exonérer la commune de Crans-Montana
Swiss annule de nouveaux vols à cause des intempéries
Lausanne s’offre «l’un des grands espoirs» du football espagnol
Suivez la descente dames en direct
Un Marco Odermatt taille patron en route vers un nouveau succès
La commune de Crans-Montana présente ses excuses