Julia Roberts

Julia Roberts a déclaré qu'un remake de Pretty Woman était «impossible». L'actrice oscarisée a expliqué à Deadline qu'elle avait non seulement beaucoup changé depuis la sortie du film en 1990, mais que les «changements culturels» ne permettaient sans doute pas de revisiter l'histoire d'une «prostituée» qui tombe amoureuse de son client, joué par Richard Gere.

«Oh, c'est impossible. J'ai trop d'années au compteur maintenant pour pouvoir être dans un film comme celui-là, n'est-ce pas?» a déclaré Julia Roberts.

La comédienne de 58 ans, a précisé qu'elle se sentait trop expérimentée pour retrouver l'«innocence» de son personnage dans Pretty Woman. «Je ne parle pas d'années dans le sens négatif, mais simplement de toutes les choses que nous apprenons, toutes les choses que nous accumulons au fil du temps, a-t-elle expliqué. Il serait impossible de jouer quelqu'un qui soit vraiment innocent, d'une certaine manière. C'est curieux de le dire à propos d'une prostituée, mais je pense qu'il y avait une innocence en elle, une sorte de... Je suppose que c'est juste le fait d'être jeune.»

Lorsqu'on lui a demandé si le public d'aujourd'hui accepterait une histoire sur une escort girl sauvée de sa vie de pauvreté par un homme riche, Julia Roberts a admis que l'époque avait changé, évoquant «un long passage de temps et des changements culturels».

Citant comme exemple le film Autant en emporte le vent, sorti en 1939, qui est connu pour avoir édulcoré la représentation de l'esclavage et perpétué les stéréotypes raciaux, la comédienne et productrice a conclu: «Pensez à tous les films et pièces de théâtre des années 20, 30 et 40 – vous les regarderiez aujourd'hui et vous vous diriez: ‘Comment les gens peuvent-ils dire et faire ces choses?’»