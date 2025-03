«Cachez ce pénis que je ne saurais voir...» - Ce grand tabou du cinéma

La nudité masculine reste une exception au cinéma et à la télévision - et lorsqu'elle se produit, elle fait sensation. Alors que les corps féminins sont montrés librement depuis des décennies, d'autres règles s'appliquent aux hommes.

Til Schweiger nu dans "L'homme qui bouge". Allemagne, 1994 Bild: imago/United Archives

Jenny Keller

Dans le monde de l'image animée, il n'est guère surprenant que la nudité ne soit pas représentée de manière équitable entre les sexes. Un coup d'œil sur le cinéma et la télévision révèle un déséquilibre évident: alors que la nudité féminine est mise en scène depuis des décennies comme allant presque de soi, la nudité masculine reste l'exception - et lorsqu'elle survient, elle suscite promptement l'irritation ou l'attention.

Cet écart met non seulement en évidence des tabous sociaux profondément ancrés, mais révèle également une double morale liée au sexe dans le paysage médiatique.

Le scénariste James Ivory ("Call Me by Your Name") critique le fait que les acteurs masculins sont souvent protégés par contrat contre les scènes de nudité - alors que leurs collègues féminines doivent se dénuder.

Le flash du pénis de Jason Isaacs

La série populaire de HBO «The White Lotus» a également mis le thème de la nudité masculine sous les feux de la rampe. Dans une scène de la troisième saison actuellement en cours, le personnage de Jason Isaacs, Timothy Ratliff, se retrouve soudain nu.

Lors d'un petit-déjeuner avec sa famille, sa robe de chambre s'ouvre et ses parties génitales sont brièvement visibles. Ses enfants adultes s'exclament, horrifiés : «Oh my god, Dad ! Your balls !» Une scène qui a suscité beaucoup de réactions sur les médias sociaux.

En effet, dans chaque épisode d'ouverture des trois saisons de «The White Lotus», on peut voir un pénis. Ce qui fait partie du répertoire standard pour la nudité féminine est encore exceptionnel pour la représentation masculine - ce que le réalisateur Mike White exploite sciemment.

Les actrices doivent montrer plus de peau

Comme l'explique l'historien du cinéma Santiago Fouz-Hernández à la BBC, la réaction du public prouve suffisamment «que la nudité masculine n'est toujours pas considérée comme normale».

Isaacs lui-même a souligné le double standard : «Il [le réalisateur Mike White] essaie de compenser le déséquilibre - toutes ces femmes nues que j'ai vues en grandissant dans chaque série télévisée et chaque film», a-t-il déclaré à Decider.

Les statistiques prouvent ce déséquilibre. Une étude américaine de 2018 portant sur plus de 1 000 films populaires a révélé que dans environ 25 % des cas, les personnages féminins sont partiellement nus, tandis que la nudité masculine n'est présente que dans 9 % des films. La «nudité partielle» comprend toutefois aussi les représentations d'un décolleté visible.

Des modèles dans la représentation des jeunes femmes

La différence apparaît donc déjà à ce niveau : le torse nu d'un homme n'est guère tabou ou sexualisé dans la société - contrairement à celui d'une femme. Ce qui est considéré comme neutre chez les hommes, comme les mamelons visibles, est souvent érotisé chez les femmes.

Les rapports du Geena Davis Institute et de la St. Mary's University confirment cette tendance: les actrices ont quatre fois plus de chances que leurs collègues masculins de se retrouver devant la caméra dans des vêtements suggestifs. Les adolescentes sont deux fois plus susceptibles d'être montrées nues que les garçons adolescents, ce qui indique un schéma inquiétant dans la représentation des jeunes personnages féminins.

Les incitations financières entravent la nudité masculine

La réticence à la nudité masculine s'explique par des raisons culturelles profondément ancrées. Historiquement, le corps masculin était considéré comme un symbole de pouvoir et de contrôle - son exhibition était souvent interprétée comme une faiblesse.

Le spécialiste du cinéma Peter Lehman décrit cela comme une «mystique phallique» : le pénis est moins une partie du corps qu'un symbole de la domination masculine - et reste donc généralement invisible pour ne pas compromettre cette image de puissance.

Un autre point concerne les institutions de censure comme la Motion Picture Association of America. Alors que la nudité féminine s'en tire souvent avec une classification R (à partir de 17 ans), la nudité masculine peut rapidement conduire à une autorisation NC-17 - ce qui complique fortement la commercialisation et le succès cinématographique. De telles directives incitent financièrement à éviter la nudité masculine.

Un changement se dessine

Malgré ces obstacles, le débat sur l'image corporelle évolue. Alors que la pression exercée sur les femmes pour qu'elles correspondent à un certain idéal de beauté se maintient depuis longtemps, le corps masculin est de plus en plus au centre de l'attention.

Convaincu lors d'un shooting nu : Jermaine Kothé, gagnant de GNTM 2024. ProSieben/Sven Doornkaat

Par exemple, depuis la 19e saison de «Germany's Next Topmodel» l'année dernière, les mannequins masculins font également partie de la compétition. Comme leurs collègues féminines auparavant, ils doivent se soumettre aux fameux shootings nus.

Cette année, les hommes ont posé dans une baignoire remplie de mousse, ce qui a une nouvelle fois suscité des discussions sur les rôles des sexes et l'égalité de traitement. L'avenir nous dira si le sexe masculin reste une provocation dans le monde du cinéma et de la télévision.