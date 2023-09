Première coproduction entre Netflix et la RTS

Netflix et la RTS lancent leur première co-production. Le choix s'est porté sur «Winter Palace»: une série sur la naissance de l’hôtellerie de luxe dans les Alpes.

Une première co-production entre Netflix et la RTS a été annoncée lundi (photo prétexte). KEYSTONE/AP/Gene J. Puskar

Première coproduction entre la RTS et Netflix, la série «Winter Palace» sera diffusée fin 2024, lit-on dans un communiqué de la RTS lundi. Ces huit épisodes de 45 minutes feront voyager le public à la fin du 19e siècle, lors de l’invention du tourisme d’hiver par un hôtelier suisse et un artistocrate anglais. Le tournage débutera dans les Alpes en octobre 2023.

Développée par la RTS, Point Prod de Genève et Oble Studios, écrite sous la direction de la scénariste britannique Lindsay Shapero et réalisée par le Fribourgeois Pierre Monnard, «Winter Palace» est un drame historique.

Pour Françoise Mayor, cheffe de l’Unité fiction et documentaires à la RTS, «le soutien de Netflix rend possible la production de cette œuvre d’initiative suisse».

Exclusivité de diffusion

Le tournage de la série se déroulera d’octobre 2023 à mars 2024. Grâce à ce partenariat, le public suisse bénéficiera d’une exclusivité de diffusion sur RTS 1 et Play Suisse, avant que la série ne soit également disponible aux abonnées et abonnés de Netflix en Suisse et dans le reste du monde.

La série sera tournée en anglais et en français. Le casting est en cours de finalisation.

L’obligation, pour les plateformes, d’investir dans les créations locales entrera en force le 1er janvier 2024. Les Suisses avaient dit oui à la Lex Netflix en mai 2022.

