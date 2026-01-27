  1. Clients Privés
Prix du cinéma suisse «À bras-le-corps» et «Bagger Drama» en tête

ATS

27.1.2026 - 20:36

«À bras-le-corps» de Marie-Elsa Sgualdo et «Bagger Drama» de Piet Baumgartner arrivent en tête, avec sept nominations chacun, pour le Prix du cinéma. Les films retenus pour les Quartz 2026 ont été dévoilés mardi lors de la Nuit des nominations aux Journées de Soleure.

"À bras-le-corps" de la réalisatrice neuchâteloise Marie-Elsa Sgualdo arrive en tête des nominations pour le Prix du cinéma suisse 2026, en duo avec "Bagger Drama" de Piet Baumgartner.
"À bras-le-corps" de la réalisatrice neuchâteloise Marie-Elsa Sgualdo arrive en tête des nominations pour le Prix du cinéma suisse 2026, en duo avec "Bagger Drama" de Piet Baumgartner.
ATS

Keystone-SDA

27.01.2026, 20:36

27.01.2026, 21:16

«À bras-le-corps», de la réalisatrice neuchâteloise Marie-Elsa Sgualdo, salué à la Mostra de Venise, retrace une tentative d’émancipation féminine dans les années 1940. Le film est cité pour le prix du meilleur film de fiction et celui du meilleur scénario, ainsi que dans plusieurs catégories techniques et artistiques, dont la musique, la photographie, le montage et le son. Il vaut également une nomination à l’acteur franco-suisse Cyril Metzger pour le meilleur second rôle.

«Bagger Drama», du réalisateur bernois Piet Baumgartner, concourt lui aussi pour le meilleur film de fiction et le meilleur scénario. Le film se distingue par une forte présence dans les catégories d’interprétation, avec trois nominations d’acteurs, ainsi que par des citations pour le montage et le son.

