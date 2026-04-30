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Ciné: «En terrain neutre» Quand la neutralité fait sa «psychothérapie» - Notre statut particulier décortiqué

Valérie Passello

30.4.2026

Dans «En terrain neutre» le réalisateur Stéphane Goël et le journaliste Mehdi Atmani ont décidé d'interroger le concept de neutralité si cher à la Suisse. Sur un ton un peu décalé, ils nous embarquent dans un roadtrip planétaire au cœur d’une crise de conscience nationale. Rencontre.

«En terrain neutre»: quand la neutralité passe sur le divan du psy

«En terrain neutre»: quand la neutralité passe sur le divan du psy

Sur un ton un peu décalé, le réalisateur et le journaliste nous embarquent dans un roadtrip planétaire au cœur d’une crise de conscience nationale.

24.04.2026

Valérie Passello

30.04.2026, 09:09

30.04.2026, 10:21

«Quand on est Suisse, on est vertueux. On se sent un peu à part. On se sent des fois un petit peu supérieur, quand même. Parce qu'on fait 'mieux que tout le monde', parce que voilà, on n'a pas fait la guerre depuis Marignan... Alors certes, on vend des armes, certes, mais on a l'impression d'être d'être un peu un peu meilleurs que les autres...», note Stéphane Goël, non sans une pointe d'humour.

«C'est ça qu'on a voulu un petit peu un peu gratter et puis en rire aussi. Ça se prenait un peu trop au sérieux dans ce pays: il est bon des fois de prendre le contrepied». Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être un pays neutre ? C'est d'être «sans saveur, sans odeur, sans couleur ?», s'interroge le cinéaste. Et neutre, la Suisse l'est-elle véritablement, au fond ?

En terrain neutre
En terrain neutre. Parc d'attractions Swissminiatur de BEMTGE à Melide, dans le Tessin, en Suisse. Photo prise en 2006. 

Parc d'attractions Swissminiatur de BEMTGE à Melide, dans le Tessin, en Suisse. Photo prise en 2006. 

Photo: Alamy Stock Photo

En terrain neutre. Plongée édifiante au sein de l'Eurosatory, le Salon mondial de la défense et de la sécurité. Les Suisses y sont présents, mais n'ont -théoriquement- rien le droit d'y vendre.

Plongée édifiante au sein de l'Eurosatory, le Salon mondial de la défense et de la sécurité. Les Suisses y sont présents, mais n'ont -théoriquement- rien le droit d'y vendre.

Photo: «En terrain neutre» /In distribution

En terrain neutre. Les protagonistes sont allés au coeur du Conseil de sécurité de l'ONU à New York.

Les protagonistes sont allés au coeur du Conseil de sécurité de l'ONU à New York.

Photo: «En terrain neutre» /In distribution

En terrain neutre. Interview presque lunaire du seul général de l'armée suisse, posté avec quatre autres soldats à la frontière entre les deux Corée.

Interview presque lunaire du seul général de l'armée suisse, posté avec quatre autres soldats à la frontière entre les deux Corée.

Photo: «En terrain neutre» /In distribution

En terrain neutre. Mehdi Atmani (g.) et Stéphane Goël à l'heure de l'interview pour blue News.

Mehdi Atmani (g.) et Stéphane Goël à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

En terrain neutre. L'affiche du film

L'affiche du film

Photo: «En terrain neutre» /In distribution

En terrain neutre
En terrain neutre. Parc d'attractions Swissminiatur de BEMTGE à Melide, dans le Tessin, en Suisse. Photo prise en 2006. 

Parc d'attractions Swissminiatur de BEMTGE à Melide, dans le Tessin, en Suisse. Photo prise en 2006. 

Photo: Alamy Stock Photo

En terrain neutre. Plongée édifiante au sein de l'Eurosatory, le Salon mondial de la défense et de la sécurité. Les Suisses y sont présents, mais n'ont -théoriquement- rien le droit d'y vendre.

Plongée édifiante au sein de l'Eurosatory, le Salon mondial de la défense et de la sécurité. Les Suisses y sont présents, mais n'ont -théoriquement- rien le droit d'y vendre.

Photo: «En terrain neutre» /In distribution

En terrain neutre. Les protagonistes sont allés au coeur du Conseil de sécurité de l'ONU à New York.

Les protagonistes sont allés au coeur du Conseil de sécurité de l'ONU à New York.

Photo: «En terrain neutre» /In distribution

En terrain neutre. Interview presque lunaire du seul général de l'armée suisse, posté avec quatre autres soldats à la frontière entre les deux Corée.

Interview presque lunaire du seul général de l'armée suisse, posté avec quatre autres soldats à la frontière entre les deux Corée.

Photo: «En terrain neutre» /In distribution

En terrain neutre. Mehdi Atmani (g.) et Stéphane Goël à l'heure de l'interview pour blue News.

Mehdi Atmani (g.) et Stéphane Goël à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

En terrain neutre. L'affiche du film

L'affiche du film

Photo: «En terrain neutre» /In distribution

Pour l'accompagner dans son voyage en neutralité, il s'est adjoint les services du journaliste d'investigation Mehdi Atmani. Ce dernier raconte: «On ne se connaissait pas avant. Je connaissais le travail de de Stéphane et sa réputation. Moi je venais de la presse écrite. Je n'avais jamais travaillé pour le le cinéma mais j'avais pu faire une une web série sur sur la Suisse et l'espionnage. Et c'est Pascaline Sordet, la journaliste et productrice d''En terrain neutre', qui nous a mis en contact».

«J'avais l'impression que je ne pouvais pas faire ce film seul», enchaîne Stéphane Goël. «Je ne suis pas journaliste, ni historien, ni politologue. J'ai des curiosités, mais des fois j'ai de la difficulté à les canaliser et puis je n'ai pas toujours les méthodes. Je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir travailler avec un un journaliste d'investigation. Et j'ai rencontré pas seulement un journaliste mais j'ai rencontré aussi un personnage.». 

D'âges et de milieux différents, le réalisateur et le journaliste forment un tandem de Suisses original, une forme inédite du «duo classique du réalisateur un peu planqué derrière sa caméra et du journaliste de terrain qu'on envoie devant la caméra», relève Stéphane Goël.

De Marignan à la frontière des deux Corées

L'idée d'aller interroger la sacro-sainte neutralité suisse est née à un moment charnière de l'histoire de notre pays, en 2023: le lancement de l’initiative de Pro Suisse (UDC) pour inscrire la neutralité dans la Constitution, et la présidence de la Suisse au Conseil de sécurité de l’ONU. C'était avant le séisme mondial qu'a été la réélection de Donald Trump. Mais, alors que le monde est résolument en train de changer, cette question du documentaire prend encore plus de relief: «Face à la guerre, peut-on encore être neutre»? 

C'est à Marignan, là où tout a commencé, que débute le documentaire: «la neutralité de la Suisse remonte à la défaite des Confédérés en 1515 et aux accords de paix de Westphalie, conclus en 1648, qui mirent un terme à la guerre de Trente Ans», précise le site de la Confédération.

Les deux protagonistes vont ensuite sillonner les quatre coins de la Suisse, mais aussi du monde, pour tenter de définir ce qu'est vraiment la neutralité, à quoi elle sert et si elle est toujours d'actualité.

On apprend par exemple qu'un détachement de l'armée suisse -cinq personnes, dont l'unique général de notre armée- est garant de la neutralité à la frontière entre les deux Corées: Mehdi Atmani et Stéphane Goël vont les rencontrer.

Ils font aussi un passage à New York, au coeur du Conseil de sécurité de l'ONU. Un passage plutôt frustrant, d'ailleurs, raconte Mehdi: «Nous, ce qu'on voulait voir à New York, c'était des coups de fil à 23 heures entre entre l'ambassadrice et telle ou telle puissance, voir comment on rédige encore ces discours à la virgule près pour ne froisser personne, ce qui se passe dans la tête de ces diplomates ... Et tout ça, ça s'est fait derrière des portes closes pour des raisons qui sont aussi justifiables, mais qu'on n'a pas pu montrer. D'où une certaine frustration, mais par contre, l'image, le décorum, comment on présente, ça c'est très très bien maîtrisé».

Un autre passage marquant du documentaire est la visite du salon mondial de la défense et de la sécurité, l'Eurosatory de Paris, où les Suisses sont présents... mais où ils n'ont quasiment rien le droit de vendre, puisque la neutralité interdit de participer à des conflits armés. 

Au final, le documentaire pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Si elle prête à sourire à de nombreuses reprises, cette «psychothérapie de la neutralité suisse», comme la définit le journaliste, nous plonge dans une sérieuse introspection bienvenue de notre statut particulier.

À voir dans les salles dès le 29 avril.

Notre note: 9/10

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