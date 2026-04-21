Quand l'amour donne des palmes: l'incroyable histoire de Philippe Croizon !

Dans «Pour le meilleur», Marie-Castille Mention-Schaar raconte l'histoire vraie de Philippe Croizon, le premier homme amputé des quatre membres à avoir réussi la traversée de la Manche à la nage. Un exploit qu'il n'aurait sans doute pas pu accomplir sans sa femme Suzana. Rencontre avec la réalisatrice et la comédienne Lilly-Fleur Pointeaux.

«Pour le meilleur»: l'incroyable histoire de Philippe Croizon ! Rencontre avec la réalisatrice de «Pour le meilleur», Marie-Castille Mention-Schaar et la comédienne Lilly-Fleur Pointeaux, qui incarne Suzana, l'épouse dévouée de Philippe Croizon. 13.04.2026

Lorsque Marie-Castille Mention-Schaar découvre l'incroyable parcours de Philippe Croizon dans un reportage, elle trouve tout aussi incroyable que jamais son exploit n'ait été porté à l'écran. Quadri amputé à la suite d'une électrocution, ce Français a réussi à traverser la Manche à la nage, parcourant environ 34 kilomètres en 13h15.

L'idée du film tel qu'il est n'est pas née tout de suite, mais l'envie de rencontrer l'auteur de la performance, oui. «J'ai passé quelques jours chez eux et c'est là que j'ai découvert Suzana. J'ai appris leur histoire d'amour, leur rencontre et tout ce qu'elle avait fait pour lui. C'était incroyable tout ce qu'elle avait fait, et c'était essentiel. Si elle n'avait pas été là, il n'aurait pas réussi à le traverser la Manche», relate la réalisatrice.

Pour le meilleur Pierre Rabine et Lily-Fleur Pointeau incarnent à l'écran le couple Philippe et Suzana Croison. Photo: Jean-Claude Lother - Willow Films - Federation Studios France - Le Pacte Nombreux ont été les écueils durant les deux années d'entraînement de Philippe Croizon. Photo: Jean-Claude Lother - Willow Films - Federation Studios France - Le Pacte Le film raconte la reconstruction d'un homme grâce à l'amour retrouvé et à sa famille recomposée. Photo: Jean-Claude Lother - Willow Films - Federation Studios France - Le Pacte À l'heure de l'exploit, les proches de Philippe Croizon ne l'ont pas lâché, à commencer par Suzana. Photo: Willow Films - Federation Studios France - Le Pacte Pour l'équipe du film, tourner en mer n'a pas été de tout repos. Photo: Willow Films - Federation Studios France - Le Pacte L'affiche du film Photo: Pour le meilleur - Le film Lilly-Fleur Pointeaux (g.) et Marie-Castille Mention-Schaar à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: blue News Pour le meilleur Pierre Rabine et Lily-Fleur Pointeau incarnent à l'écran le couple Philippe et Suzana Croison. Photo: Jean-Claude Lother - Willow Films - Federation Studios France - Le Pacte Nombreux ont été les écueils durant les deux années d'entraînement de Philippe Croizon. Photo: Jean-Claude Lother - Willow Films - Federation Studios France - Le Pacte Le film raconte la reconstruction d'un homme grâce à l'amour retrouvé et à sa famille recomposée. Photo: Jean-Claude Lother - Willow Films - Federation Studios France - Le Pacte À l'heure de l'exploit, les proches de Philippe Croizon ne l'ont pas lâché, à commencer par Suzana. Photo: Willow Films - Federation Studios France - Le Pacte Pour l'équipe du film, tourner en mer n'a pas été de tout repos. Photo: Willow Films - Federation Studios France - Le Pacte L'affiche du film Photo: Pour le meilleur - Le film Lilly-Fleur Pointeaux (g.) et Marie-Castille Mention-Schaar à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: blue News

Ainsi, c'est certes le récit d'un itinéraire hors du commun qu'a souhaité retracer l'auteure du film, mais aussi et surtout une formidable histoire d'amour.

C'est Lilly-Fleur Pointeaux qui incarne Suzana. La comédienne a elle aussi passé du temps chez les Croizon et se souvient de sa rencontre avec Suzana: «C'était très bizarre parce que j'avais l'impression déjà de la connaître. Parce que ça faisait six mois que je préparais le tournage et le rôle. J'avais lu tous les livres, vu toutes les images, les documentaires. Ils nous ont tout de suite hyper bien accueillis. Ils ont vraiment le cœur sur la main. Et du coup, j'ai pu les observer tous les deux. On a aussi pu discuter toutes les deux avec Suzana en tête à tête. Elle m'a raconté plein de choses très, très intimes qui ne sont pas dans le film, mais qui ont pu nourrir le personnage. Maintenant, on est hyper proches».

«Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très beau»

Pour jouer le rôle du héros, Marie-Castille Mention-Schaar recherchait quelqu'un qui soit dans la même condition physique que Philippe Croizon. «Par chance, je suis tombée sur le profil de Pierre Rabine sur internet et j'ai vu qu'il faisait des compétitions de natation. Je me suis dit: 'incroyable!' Je l'ai contacté sur Instagram et il a accepté de me rencontrer. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très beau», raconte-t-elle.

Pierre Rabine a aussi été amputé des quatre membres après avoir été victime d'une électrocution, tout comme Philippe Croizon. Et bien qu'il ne soit pas acteur, «son vécu, ses émotions, tout ce qu'il avait ressenti, pour moi, c 'était... très important par rapport à ce qu'il allait devoir interpréter s'il acceptait de le faire. Donc il a lu le scénario, je lui ai fait faire des essais et je trouvais qu'il était super. En tout cas, je savais que j'allais arriver à le diriger et à faire en sorte que ça fonctionne bien», ajoute la réalisatrice.

Tourner un film avec une personne quadri amputée a également nécessité toute une logistique, explique Lilly_Fleur Pointeaux, qui ajoute que l'éventuelle première gêne face au handicap a vite été dépassée: «Avant que je le rencontre, on a passé des heures au téléphone où il m 'a dit: 'Pose-moi toutes les questions que tu veux, même des questions plus intimes', mais il m'a aussi expliqué comment ses aides de vie s'occupaient de lui».

Tout donner pour l'être aimé

«Pour le meilleur» aborde avec justesse la problématique des proches aidants. En Suisse, une personne sur quatre aide régulièrement un proche, ce qui représente 1,6 millions de proches aidants. En France, on estime qu'ils sont entre 8 et 11 millions. Et Suzana en est un exemple poignant. «J'avais très envie de la mettre en lumière parce que je trouvais ça inspirant pour plein de personnes. Et puis, quelque part, pour la remercier, aussi», note Marie-Castille Mention-Schaar.

Lilly-Fleur Pointeaux abonde: «Elle s'est complètement oubliée pendant deux ans. L'éducation de ses filles qu'elle a mis de côté. C'est tous les jours, 24 heures sur 24. Elle enchaînait les boulots. Dans la réalité, elle avait même un troisième travail. C'était deux ans où elle n'avait pas de vie».

Mais même si c'est difficile, comme le montre le film, l'actrice adhère à l'idée de tout donner pour la personne qu'on aime, quitte à s'oublier: «Oui, je suis plutôt d 'accord. Et -même si on ne fait pas quelque chose pour recevoir- on n'est pas forcément déçu si on n'a pas autant d 'attention en retour», considère-t-elle.

«Pépé et mémé m'ont guidé»

«Pour le meilleur», c'est un film inspirant, qui prouve que l'amour peut porter bien plus loin que ce que l'on pourrait imaginer, avec du courage, de l'acharnement et une forte dose d'abnégation. Il prouve aussi que l'on peut aimer bien au-delà de tous les obstacles qui se présentent au quotidien... pour peu que l'on y croie.

Et Marie-Castille Mention Schaar en sait quelque-chose: son propre grand-père était paraplégique, ce qui ne l'a pas empêché de devenir professeur, d'être résistant durant la Seconde guerre mondiale, d'ouvrir un centre pour proposer des activités inédites à des enfants handicapés... tout cela avec l'aide de sa femme, qui a quitté une carrière de violoniste pour être toujours à ses côtés. «Quand j'ai décidé de faire ce film, pépé et mémé m'ont guidée», sourit-elle.

À la fois drôle, touchant et férocement vivant: «Pour le meilleur» sort sur les écrans romande ce mercredi 22 avril.

Notre note: 10/10