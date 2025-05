Que signifie le pin's pastèque, ce petit détail remarqué chez certaines stars ?

Au Festival de Cannes, plusieurs stars portaient sur elles des pin's en forme de pastèque. Un symbole discret, mais engagé.

Richard Bellamy et Jade Oukid assistent à la cérémonie de projection de «Sirât» lors du 78e Festival de Cannes au Palais des Festivals, le 15 mai 2025 à Cannes, France. IMAGO/ABACAPRESS

Peut-être que ce détail ne vous a pas échappé: à Cannes, plusieurs stars arboraient un petit pin's en forme de pastèque. Par exemple, lors de la projection du film «Sirât», Richard Bellamy et Jade Oukid ont mis ce symbole en évidence en posant devant les photographes.

Non, ce n'est pas parce qu'ils sont très amateurs de melons d'eau. Rouge, verte blanche et noire, la petite pastèque a les mêmes couleurs que le drapeau palestinien.

Porter ce pin's est donc un moyen d'afficher sa solidarité avec Gaza et de lancer un appel à un cessez-le-feu dans le conflit israélo-palestinien.

À la veille du Festival de Cannes, Richard Gere et d'autres stars dénoncent le "génocide" de Gaza 350 personnalités ont signé une lettre ouverte condamnant le "silence" qui entoure la situation dramatique du conflit dans la bande de Gaza. 13.05.2025

Les acteurs profitent d'ailleurs de l'exposition offerte par la grand-messe du cinéma français pour dénoncer la situation. Avant le festival, pas moins de 350 acteurs, dont Richard Gere, Susan Sarandon et Javier Bardem, ont signé une lettre ouverte dénonçant «le silence autour du génocide» à Gaza.

Coup d'éclat de Cate Blanchett en 2024

En 2024, l'actrice Cate Blanchett avait envoyé un message politique fort en portant carrément une robe noire, blanche et verte pour défiler sur le tapis rouge. Ambassadrice de bonne volonté du Haut commissariat pour les réfugiés, elle avait également, plus tard, appelé à un cessez-le-feu à Gaza devant le Parlement européen.

L'an dernier, l'actrice Cate Blanchett avait manifesté sa solidarité en portant une robe aux couleurs du drapeau palestinien. IMAGO/BREUEL-BILD

Quant à la pastèque, ce n'est pas la première fois que ce symbole est utilisé pour représenter la Palestine, rappelle «France 3 régions»: son usage remonterait à 1967, après la guerre des Six Jours, quand Israël a pris le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza et annexé Jérusalem-Est. Le gouvernement israélien avait alors interdit l'affichage public du drapeau palestinien à Gaza et en Cisjordanie.

Le symbole de la pastèque est alors né, les Palestiniens pouvaient en afficher partout sans être inquiétés.