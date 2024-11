Le célèbre producteur musical et trompettiste américain Quincy Jones a reçu à titre posthume un Oscar honorifique au cours d'un gala hollywoodien émouvant qui s'est déroulé dimanche devant un parterre de stars.

Le titan de l'industrie musicale américaine, connu pour avoir produit des disques à succès pour un véritable panthéon de légendes de l'industrie musicale, allant de Frank Sinatra à Michael Jackson, est décédé d'un cancer du pancréas à l'âge de 91 ans, deux semaines seulement avant de recevoir l'un des prestigieux prix pour l'ensemble de sa carrière décernés par l'Académie lors des Governors Awards.

Sa fille, l'actrice Rashida Jones, a accepté l'Oscar en son nom, déclarant à l'audience que le légendaire producteur était «vraiment enthousiaste à l'idée de venir ce soir.»

«Il disait souvent: Vis chaque jour comme si c'était le dernier, et un jour tu auras raison. Et il a fait cela... la vie la plus belle et la meilleure,» a-t-elle ajouté, sous un tonnerre d'applaudissements.

«La vérité, c'est que cet homme a eu un impact tout aussi puissant dans le monde du cinéma», a déclaré l'acteur Jamie Foxx en présentant son prix.

Jones a produit des films marquants de Hollywood, notamment «La Couleur Pourpre», et reçu plusieurs nominations aux Oscars pour des chansons et bandes originales de films comme «De sang-froid» et «The Wiz».

Selena Gomez, Jennifer Lopez et Zoe Saldana figuraient parmi les stars retenant leurs larmes dans le public, tandis que Jennifer Hudson rendait un hommage musical.

Organisés par l'Académie des arts et des sciences du cinéma, les Governors Awards honorent chaque année des vétérans de l'industrie cinématographique, dont beaucoup sont considérés comme n'ayant pas été suffisamment reconnus lors des Oscars traditionnels.

