L'actrice australienne Rachael Carpani, connue pour son rôle dans «N.C.I.S: Los Angeles», est décédée à l'âge de 45 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé sa famille sur Instagram.

Rachael Carpani sur une photo de 2011 imago images/Everett Collection

Igor Sertori

L'actrice australienne Rachael Carpani est décédée à l'âge de 45 ans. C'est ce que rapporte 'People', qui a repris un post Instagram de la famille de l'actrice. La femme luttait contre une «maladie chronique», apprend-on.

Elle était surtout connue pour son rôle de Jodi Fountain dans la série australienne «McLeod's Daughters», mais a également joué dans «N.C.I.S: Los Angeles», «The Rachels», «If There Be Thorns», «The Glades» et a tenu le rôle principal dans la série «Against the Wall», diffusée sur Lifetime.

«C'est avec une grande tristesse que Tony et Gael Carpani annoncent que leur belle fille, l'actrice australienne bien-aimée Rachael Carpani, est décédée de façon inattendue mais paisible aux premières heures du dimanche 7 décembre», peut-on lire dans la déclaration.

Le communiqué ajoute que les funérailles seront privées et auront lieu le vendredi 19 décembre en présence de la famille et des amis proches. «La famille demande de l'intimité en ce moment très difficile et ne fera pas d'autres déclarations», conclut la légende.

En août, sa sœur Georgia avait écrit un doux hommage à l'occasion de son anniversaire. «Qu'elle soit prête à sortir ou qu'elle travaille à la maison, elle est la plus belle femme que je connaisse. Joyeux anniversaire à ma belle sœur. Tu apportes tellement de lumière et de joie et nous t'aimons tellement !»

Le message comprenait une photo de Rachael souriant en tenant une boisson et une autre image d'elle travaillant derrière un ordinateur portable.