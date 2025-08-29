Ridley Scott a refusé 20 millions de dollars pour réaliser Terminator 3. Le réalisateur a expliqué au Guardian pourquoi il ne le regrettait absolument pas.

Il n'y a pas que l'argent dans la vie, et Ridley Scott l'a prouvé en refusant un cachet de 20 millions de dollars pour réaliser le troisième Terminator. Covermedia

James Cameron a créé la franchise de science-fiction emblématique et réalisé les deux premiers films, Terminator en 1984 et sa suite en 1991, Terminator 2: Le Jugement dernier. Lorsque l'équipe a décidé de poursuivre la série dix ans plus tard avec Terminator 3: Le Soulèvement des machines (2003), elle a proposé à Ridley Scott de réaliser le film, qui a décliné la proposition.

Revenant sur sa décision dans une interview accordée au Guardian, le réalisateur de Gladiator a révélé qu'il s'était vu offrir le même montant que l'acteur principal, Arnold Schwarzenegger, mais que cette somme colossale ne l'avait pas incité à accepter le projet.

« Je suis fier de cela. J'ai refusé un cachet de 20 millions de dollars. Vous voyez, on ne peut pas m'acheter», a-t-il déclaré.

On lui avait conseillé de faire monter les enchères. « Quelqu'un a dit: «Demande ce que reçoit Arnie». Je me suis dit: «Je vais essayer». J'ai dit: «Je veux ce qu'Arnie gagne». Quand ils ont dit oui, j'ai pensé: «Merde!"' Mais je n'ai pas pu le faire. Ce n'est pas mon truc.»

Lucide, le réalisateur d'Alien a expliqué qu'il n'était pas fait pour réaliser des films comme Terminator ou James Bond, car il voudrait les rendre plus réalistes et plus ancrés dans la réalité. « C'est comme faire un film de James Bond. L'essence d'un film de James Bond, c'est le divertissement et le kitsch. Terminator, c'est de la pure bande dessinée», a-t-il poursuivi. « J'essaierais de le rendre réaliste. C'est pour ça qu'on ne m'a jamais demandé de faire un film de James Bond, parce que je pourrais tout foutre en l'air.»

C'est finalement Jonathan Mostow qui a été engagé pour réaliser Terminator 3. Trois autres volets ont suivi: Terminator Renaissance, Terminator Genisys et Terminator: Dark Fate, réalisés respectivement par McG, Alan Taylor et Tim Miller.

L'année dernière, James Cameron a révélé qu'il travaillait sur un projet secret autour de Terminator. Cependant, on ne sait pas si Arnold Schwarzenegger reprendra du service, car il a déclaré en 2023 qu'il en avait « fini» avec la franchise.