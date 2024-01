Grand vainqueur des Golden Globes lundi, «Oppenheimer» est arrivé mercredi en tête des nominations aux Screen Actors Guild Awards (SAG), récompenses du syndicat des acteurs américains considérées comme un bon indicateur pour les Oscars.

Christopher Nolan et Emma Thomas, ici aux Golden Globe, pourraient bien doubler la mise aux Screen Actors Guild Awards avec "Oppenheimer". ATS

La cérémonie des SAG Awards sera pour la première fois cette année diffusée en direct sur la plateforme du géant mondial du streaming Netflix, et devrait ainsi bénéficier d'un regain de notoriété.

«Oppenheimer», portrait tortueux du concepteur de la bombe atomique, réalisé par Christopher Nolan, a été nommé dans plusieurs catégories, notamment celles du «meilleur ensemble d'acteurs», le prix le plus prisé des SAG Awards.

Les acteurs Cillian Murphy, Robert Downey Jr. et Emily Blunt, sont également sélectionnés individuellement par leurs pairs.

Salué par la critique, le biopic de trois heures, qui a remporté près d'un milliard de dollars, est en passe de devenir favori dans la course aux Oscars.

«Barbie», autre succès du box-office estival, et véritable phénomène culturel et commercial, est également sélectionné dans la catégorie «meilleur ensemble d'acteurs», Margot Robbie et Ryan Gosling étant par ailleurs nommés individuellement.

La fresque historique de Martin Scorsese «Killers of the Flower Moon» obtient elle trois nominations individuelles, l'acteur Leonardo DiCaprio fait toutefois figure de grand absent.

Côté petit-écran, la série «Succession» recueille cinq nominations, suivie par «The Bear», «The Last of Us» and «Ted Lasso» qui en cumulent chacune quatre.

Barbra Streisand à l'honneur

Les SAG Awards sont décernés par des acteurs et sont à ce titre considérés comme un très bon indicateur en vue des Oscars.

Les acteurs constituent en effet le collège le plus important au sein de l'Académie des arts et sciences du cinéma qui décerne les prestigieuses statuettes dorées.

La 30e cérémonie des SAG Awards se tiendra à Los Angeles le 24 février.

Au cours de cette soirée, le syndicat remettra un prix d'honneur à l'actrice et chanteuse Barbra Streisand pour l'ensemble de sa carrière.

Les discours prononcés lors du gala feront certainement référence aux grèves à Hollywood qui ont marqué l'année 2023 et entraîné l'immobilisation de l'industrie du cinéma.

Un accord a finalement été ratifié en novembre entre studios et le syndicat des acteurs, mettant fin à une grève de plusieurs mois.

ATS