«Saint-Ex» sort dans les salles ce mercredi 11 décembre. Sans être un biopic, le film raconte une semaine particulière vécue par Antoine de Saint-Exupéry, alors qu'il était pilote de l'Aéropostale en Argentine. Une belle histoire d'amitié, qui a forgé celui qui allait devenir l'auteur de l'un des livres les plus vendus au monde. Rencontre avec l'acteur Louis Garrel et le réalisateur Pablo Agüero.

Saint-Ex «Saint-Ex »raconte une forte histoire d'amitié entre les pilotes de l'Aéropostale Antoine de Saint-Exupéry (Louis Garrel) et Henri Guillaumet (Vincent Cassel). Photo: Cheyenne Federation prod Louis Garrel incarne l'écrivain alors âgé de 30 ans, passionné d'aviation. Photo: Cheyenne Federation prod Basé sur des faits réels et sur les écrits de Saint-Exupéry, le film retrace une semaine particulière de la vie de l'écrivain, en Argentine. Photo: Cheyenne Federation prod

À l'heure de l'Aéropostale, Antoine de Saint-Exupéry et ses collègues ont survolé la Cordillère des Andes pour livrer leur courrier, malgré des conditions de vol dangereuses et des appareils dont le moteur n'était pas adapté à ces altitudes. Et c'est dans ce décor, bien des années plus tard, que le réalisateur Pablo Agüero a vu le jour.

blue News a vu le film pour vous L'affiche de «Saint-Ex». Quand son meilleur ami et pilote émérite Henri Guillaumet (Vincent Cassel) disparaît dans la Cordillère des Andes, Antoine de Saint-Exupéry (Louis Garrel) ne va pas hésiter longtemps avant de partir à sa recherche. Avec son avion, il va braver les éléments, quitte à se mettre en danger à son tour. Et la quête de son ami va progressivement l'amener à se trouver lui-même. Saluons le fait que «Saint-Ex» soit un parti pris et non une énième biographie de l'écrivain. Mais dans les airs argentins, l'histoire peine parfois à décoller. Néanmoins, comme le film dévoile une partie relativement méconnue de la vie de Saint-Exupéry, il donne envie d'en savoir davantage sur le parcours de l'aviateur et écrivain. Les indices semés çà et là annonçant l'écriture, bien des années plus tard, du «Petit Prince», sont les bienvenus. Notre note: 6/10

C'est ainsi l'aventure argentine de Saint-Exupéry qu'il a souhaité narrer dans son film «Saint-Ex». Il ne s'agit donc pas d'un biopic, mais d'un épisode vécu par l'aviateur et écrivain, qui a changé le cours de sa vie. «C'est à ce moment-là qu'Antoine de Saint-Exupéry est devenu lui-même. Il avait 30 ans, il a vécu la plus grande aventure de son histoire de pilote, qui était de chercher son meilleur ami perdu sur la cordillère des Andes à 5000 mètres», résume Pablo Agüero.

Dans cette fresque onirique, certains éléments peuvent paraître fous ou incroyables, mais au-delà du côté romancé, tout est vrai: le scénario s'inspire notamment des ouvrages «Terre des Hommes», «Courrier Sud» et «Vol de nuit» de Saint-Exupéry. On y voit aussi éclore les prémisses du «Petit Prince».

Portrait d'un rêveur

D'entente avec le réalisateur, Louis Garrel n'a pas cultivé la ressemblance avec l'écrivain, mais on décèle plutôt chez lui des traits communs avec le «Petit Prince». L'acteur explique: «Pablo m'avait dit: 'on ne va pas essayer d'être mimétique' et ça, ça me plaisait beaucoup, parce qu'on essayait juste de prendre un état d'esprit». Dans le film, Saint-Ex est rêveur, créatif, il vit littéralement pour son métier de pilote.

Un «décalage» que Louis Garrel analyse ainsi: «Il était dans la lune déjà enfant. Il a traversé une épreuve qui est très dure, qui est la perte de son petit frère et c'est un choc qui a été tellement fort qu'il ne devait pas y avoir grand-chose qui le faisait s'animer comme ça sur sur terre... donc il a dû aller dans les airs».

L'acteur poursuit: «Il y a une scène où il a besoin de dessiner pour mieux voir ce qu'il a devant les yeux et ça c'était bien, on se disait, c'est peut-être un fantasme, mais c'est comme une image de ce qui était réel chez Saint-Exupéry. C'est-à-dire qu'à peine un vol se finissait, qu'il était déjà en train d'écrire les sensations. C'est comme pour ne jamais quitter le nuage».

«On est allé chercher l'exceptionnel»

Le traitement de l'image en ajoute encore à l'atmosphère fantasmagorique. «C'est un film qui a mis trois ans de fabrication, d'élaboration d'image. C'est énorme», relate Pablo Agüero. «On a décortiqué le procédé du Petit Prince lui-même. Comment Saint-Exupéry est arrivé à cette universalité, cette simplicité? Ça a été très élaboré. Il a travaillé avec plein de dessinateurs pour finalement se dire: 'Il n'y a que moi qui peux trouver ce truc un peu maladroit et épuré', mais pour ça il a fait des centaines de dessins».

Ainsi, l'équipe de tournage est allée chercher des images au fin fond de la Patagonie, dans des conditions extrêmes, à moins 40 degrés, au moment où le soleil se lève, pendant une tempête de neige. «Avec ces images-là, on a composé par couches, on a beaucoup élaboré pour arriver à quelque chose qui paraît tout simple, comme un petit dessin, comme une aquarelle, et qui ait cette artificialité qu'a la nature, en réalité. On est allé chercher l'exceptionnel», décrit le réalisateur.

Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait croire en voyant le film, les arrière-plans n'ont pas été réalisés en images de synthèse.