Interviewé lors de ZEvent 2025, Samuel Etienne a répondu à des questions sur Cyril Hanouna, avec qui il était « pote». S'il ne se prononce pas sur la personne, le présentateur de Questions pour un champion n'est pas fan « de ce qu'il est devenu à la télé».

D'après Samuel Etienne, « il y a eu deux Cyril Hanouna» et il préfère regarder l'ancienne version sur le petit écran. Covermedia

A la question de savoir s'il « aime bien Cyril Hanouna», le journaliste et présentateur de Questions pour un champion a répondu lors de ZEvent 2025. D'autant que Samuel Etienne l'a bien connu à ses débuts et qu'ils étaient « même assez potes».

« J'ai même été le premier invité de son premier Touche pas à mon poste! sur France 4 il y a très longtemps. C'est quelqu'un qui avait eu beaucoup de mal à percer et j'admirais son courage et j'aimais bien ce Cyril-là», a-t-il tout d'abord répondu.

Force est de constater que la période C8 de Touche pas à mon poste n'est pas la préférée de Samuel Etienne. « Il est devenu un autre Cyril Hanouna ces dernières années. J'ai un peu plus de mal parce qu'en fait il fait une télé que je n'aime pas. Lui, je ne l'ai pas croisé depuis très longtemps, mais je n'aime pas le Cyril Hanouna qu'il est devenu à la télé», a-t-il ajouté.

Le contrat liant Cyril Hanouna au groupe Bolloré, qui détient Europe 1 et détenait C8, s'est arrêté cet été. L'animateur-producteur officie depuis la rentrée au sein du groupe M6. Cyril Hanouna présente, sur W9, Tout beau, tout neuf, une émission qui est précédée de Tout beau, tout fun, sur les ondes de Fun Radio.