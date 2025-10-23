  1. Clients Privés
Empêtré dans une sale affaire Samuel Etienne se défend face à une «rumeur abjecte»

Covermedia

23.10.2025 - 10:04

Samuel Etienne s'est retrouvé malgré lui empêtré dans une affaire de violences conjugales entre deux streamers. L'animateur de télévision, aussi présent sur la plateforme de stream Twitch, s'est défendu dans un long message sur Instagram.

Covermedia

Covermedia

23.10.2025, 10:04

23.10.2025, 10:05

Samuel Etienne a pris la parole sur les réseaux sociaux pour se défendre contre des accusations d'adultère sur fond de conflits entre deux streameurs séparés.

L'animateur de Questions pour un champion, également streameur sur Twitch où il a plus d'un million d'abonnés, a publié un long message le 22 octobre (25) sur ses réseaux sociaux, répondant à des rumeurs selon lesquelles il serait le «streamer père et marié» ayant eu une relation sexuelle avec la jeune streameuse Celia « Helydia», qui a récemment porté plainte contre son ancien compagnon, le streameur Maxime « Fugu», pour « violences volontaires aggravées».

Après les déclarations publiques de la jeune femme sur l'affaire, son ex-conjoint s'est à son tour exprimé sur les réseaux sociaux, reconnaissant ses gestes de violence et reprochant certains comportements d'Helydia, dont son attitude présumée envers d'autres streameurs. Certains internautes ont pointé du doigt Samuel Etienne, ce qui a poussé le journaliste à publier un démenti ferme.

« Depuis 48H, de nombreux individus m'interpellent sur les réseaux sociaux en affirmant que je serais le streamer «père et marié» qui aurait eu une relation avec la streameuse Helydia avant sa rencontre avec le streamer Fugu. C'est en tout cas l'une des nombreuses affirmations contenues dans sa vidéo du 19 octobre. Je ne suis pas cet homme», a affirmé le père de deux jeunes enfants avec son épouse Helen. « Fugu vous le confirmera. Et je me réserve le droit de poursuivre en diffamation toute personne qui contribuera à entretenir cette rumeur abjecte.»

Samuel Etienne a ensuite donné son avis sur cette affaire, devenue un « combat public». « La violence au sein d'un couple n'est pas acceptable», a-t-il tranché, estimant ne faire preuve que de « bon sens». « Il y a eu de l'amour dans ce couple, je le sais, je l'ai vu, et les deux protagonistes l'ont reconnu. Mais l'amour ne peut pas, ne doit pas, effacer les coups», a-t-il conclu.

