«Sur le moment, j'ai vraiment pensé que le zéro sur l'écran était une erreur»

C'était le défi de sa vie professionnelle: Sandra Studer a marqué de son empreinte l'ESC à Bâle avec Hazel Brugger et Michelle Hunziker. Les téléspectateurs et les médias étaient ensuite unanimes: c'était de classe mondiale.

"C'est vraiment un grand cadeau que Hazel, Michelle et moi ayons si bien travaillé ensemble" : Sandra Studer se remémore avec plaisir l'ESC à Bâle. Photo : Keystone

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Le 69e Concours Eurovision de la chanson de Bâle est entré dans l'histoire. Avez-vous réussi à digérer ce que vous avez vécu au cours des cinq derniers jours ?

Je suis encore en train de réfléchir. Pendant les trois premiers jours, j'étais encore tellement dans le tunnel que je pensais pouvoir remettre tout de suite une robe de soirée et continuer à animer.

Mais depuis deux jours, je me rends compte à quel point je suis fatiguée. Je n'ai pas beaucoup dormi pendant l'ESC. C'est pourquoi je suis à la fois fatiguée et très heureuse que tout se soit bien passé.

Mais vous n'allez pas nous faire une dépression post-ESC, n'est-ce pas ?

Non, pas du tout.

Avec l'ESC, l'un de vos rêves professionnels s'est réalisé...

C'est vrai. Désormais, je ne sais plus quoi répondre lorsqu'on me demande quels sont mes autres objectifs professionnels (rires). Ce qui est bien avec l'ESC, c'est que je n'ai pas fait ce travail uniquement parce que je voulais absolument animer un jour une grande émission de télévision, mais aussi parce que je suis fan de ce concours musical.

Mais ce qui est aussi cool, c'est que ce n'est pas fini. L'année prochaine, il y aura déjà un autre ESC et je pourrai à nouveau vibrer avec lui. Et vous savez, j'aimerais bien aller en Autriche pour assister à la finale en tant que spectatrice. Car je n'ai encore jamais fait ça. Ce serait donc un nouvel objectif que je pourrais me fixer (rires).

De nombreux spectateurs et les médias ont été unanimes : Hazel Brugger, Michelle Hunziker et vous avez fait vibrer l'ESC. Maintenant, vous pouvez le dire, quel est le secret de votre succès ?

Je peux dire que ce n'était pas consciemment dirigé ou planifié. C'est simplement arrivé parce que Hazel et moi nous sommes super bien entendues dès notre première rencontre. C'est vraiment un grand cadeau que nous ayons pu nous apprécier et travailler ensemble.

En plus de tous les préparatifs et de toutes les répétitions avant les trois shows live, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous avons pris le petit-déjeuner ensemble, nous avons fait du vélo ensemble et nous avons même partagé notre garde-robe. Je pense qu'à la fin, les téléspectateurs l'ont aussi ressenti, que l'entente était parfaite...

... et qu'à la fin, vous étiez heureuxses que Michelle Hunziker ...

... nous ait encore renforcées en finale. Michelle a en outre beaucoup contribué à la perception de l'ESC. Michelle est pour moi l'incarnation du show-business. Et avec elle aussi, nous nous sommes très bien débrouillées.

Seul bémol: après le point culminant de la première demi-finale avec le fantastique numéro musical «Made in Switzerland», l'une ou l'autre allusion à l'autodérision est tombée un peu à plat dans les shows suivants.

Le déroulement du show final de l'ESC est si clairement structuré que tu n'as pratiquement plus de marge de manœuvre en tant que présentatrice. C'est pourquoi nous savions dès le départ que si nous voulions créer quelque chose de personnel, cela devait se faire lors des demi-finales.

Mais bien sûr, après que Hazel et moi avons réalisé à quel point «Made in Switzerland» était apprécié du public, nous étions tout à fait conscientes que certains seraient un peu déçus, parce que nous ne pourrions plus faire mieux. D'un autre côté, nous ne pouvions pas nous attendre au préalable à ce que la chanson crève le plafond à ce point.

Les trois présentatrices Hazel Brugger, Michelle Hunziker et Sandra Studer (de gauche à droite) sont les véritables gagnantes du 69e Concours Eurovision de la chanson, qui s'est déroulé la semaine dernière à Bâle. Photo : Keystone

Outre les deux demi-finales et la finale, vous avez dû animer d'autres émissions. Combien y en a-t-il eu au total la semaine dernière ?

En plus des trois shows en direct, chaque demi-finale et la finale sont répétées trois fois. Ce sont des passages un à un sans interruption.

Cela signifie que Hazel Brugger et vous avez présenté douze shows complets en six jours ...

... et ce, toujours en tenue de soirée, c'est-à-dire parfaitement maquillée et coiffée.

Avec autant de représentations, ne risquait-on pas de salir ou même de déchirer vos vêtements ?

Ce risque existait bien sûr - mais en arrière-plan, Hazel et moi avions une fantastique équipe de costumiers qui se chargeait vraiment de tout. Je ne sais plus combien de fois mes vêtements ont été recousus avant l'ESC.

Pour finir, je vous demande de révéler trois secrets aux lecteurs de blue News: est-ce vrai que vous avez pu retenir vos larmes de justesse lorsque vous avez dû annoncer le zéro point des téléspectateurs pour la contribution suisse de Zoë Më ?

Je n'étais pas au bord des larmes, mais j'étais sous le choc. Je crois que cela ne s'était encore jamais produit, qu'une chanson se trouve en deuxième position après le vote du jury et qu'il obtienne ensuite zéro point de la part du public.

Lorsque le zéro point de Zoë Më est apparu à l'écran, je suis restée un court instant en état de choc, avant de me rendre compte que j'étais la méchante qui devait rendre public ce mauvais résultat.

Sur le moment, j'ai vraiment pensé que le chiffre zéro sur l'écran était une erreur, parce que quelqu'un avait oublié de saisir correctement le score. Mais ensuite, j'ai eu la confirmation dans mon oreillette: "Zero Points ... say it !"

Quand votre chanson «Made in Switzerland» pourra-t-elle enfin être diffusée en streaming sur Spotify et autres ?

Hier justement, j'ai posé la même question à Lukas Hobi, l'un des créateurs de la chanson et chanteur du groupe Bliss. Il a simplement ri et répondu : «Tu es la 157'000e personne à me poser cette question». Mais il m'a ensuite rassurée en me disant qu'ils étaient sur le coup et que cela ne durerait pas éternellement avant que la chanson puisse être diffusée en streaming.

Avez-vous déjà convenu avec Hazel Brugger et Michelle Hunziker de la date à laquelle vous vous reverrez et trinquerez à votre succès à l'ESC sans les médias et autre tapage ?

Hazel et moi avons toujours dit que nous aimerions un jour rendre visite à Michelle dans la belle ville de Milan. Lors des adieux de dimanche dernier, nous avons même convenu d'emmener nos enfants avec nous. Mais je ne sais pas encore quand cette rencontre aura vraiment lieu. Mais ce qui est déjà fixé, c'est que Hazel et moi nous retrouverons cet été. La date est arrêtée.

