Le film «La Voie Royale», était présenté sur la Piazza Grande à Locarno le 3 août. Rencontre avec le réalisateur suisse Frédéric Mermoud et l'acteur franco-suisse Cyril Metzger.

«Avoir quelqu'un qui croit en soi avant soi, c'est quand même plutôt encourageant»: à Locarno, l'acteur Cyril Metzger se souvient d'un prof qui lui a offert des cours du soir de théâtre. Alors que le jeune homme se prédestinait à une carrière dans le sport de haut niveau, une blessure a compromis ce parcours tout tracé. Aujourd'hui, grâce au geste de son prof, il exerce le métier de comédien.

La Voie Royale @Emmanuelle Firman

«La Voie Royale» raconte l'histoire de Sophie, une jeune fille issue d'une modeste famille d'éleveurs porcins. Comme elle et douée pour les maths, son professeur l'encourage à se lancer dans le cursus préparatoire pour peut-être intégrer polytechnique, si elle parvient à tenir le rythme. Un film qui met en exergue la construction de la personnalité, par les choix que l'on fait dans la vie et les combats que l'on mène. Jamais victime malgré les difficultés rencontrées, l'héroïne campée par Suzanne Jouannet (à d. sur la photo) va avancer vers son destin, un avenir qui se dessine de plus en plus précisément dans son esprit à mesure que le film avance.