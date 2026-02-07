  1. Clients Privés
Elle se souvient de Diane Keaton Sarah Jessica Parker: «Quand elle est morte, j'ai aimé entendre...»

Covermedia

7.2.2026 - 09:46

Sarah Jessica Parker a évoqué pour le magazine Elle son travail aux côtés de Diane Keaton. L'actrice de And Just Like That... a évoqué le grand talent et le charme de sa partenaire d'Esprit de famille, disparue en octobre 2025.

Sarah Jessica Parker a de « merveilleux souvenirs» de sa collaboration avec la regrettée Diane Keaton.
Sarah Jessica Parker a de « merveilleux souvenirs» de sa collaboration avec la regrettée Diane Keaton.
Covermedia

Covermedia

07.02.2026, 09:46

Sarah Jessica Parker a de « merveilleux souvenirs» de sa collaboration avec la regrettée Diane Keaton.

La star de Sex and the City s'est remémorée le temps passé avec la regrettée actrice d'Annie Hall, aux côtés de laquelle elle est apparue dans le film Esprit de famille, de Thomas Bezucha (2005).

Pour ELLE, Sarah Jessica Parker s'est souvenue avec émotion de Diane Keaton, décédée en octobre, pour son caractère « extraordinaire », tant à l'écran qu'en dehors. « J'ai des souvenirs merveilleux d'avoir été à ses côtés, a-t-elle déclaré. Elle était intelligente et fantaisiste et avait une présence très spéciale à l'écran, qui n'était pas sans lien avec sa personnalité hors écran. Parfois je pense que cela suggère que tout ce qui concernait son travail était facile, comme si, d'une certaine manière, elle ne jouait pas. Mais, oui, bien sûr qu'elle jouait, et qu'elle prenait cela très au sérieux, elle s'en souciait beaucoup.»

La nonchalance sur le plateau de la star de Meurtres mystérieux à Manhattan était-elle feinte? L'actrice de Hocus Pocus a révélé que si Diane Keaton semblait se produire sans effort devant la caméra, elle se concentrait en fait profondément sur son travail de comédienne. « Elle était naturellement à l'aise devant la caméra, mais elle s'inquiétait, travaillait et réfléchissait beaucoup», a-t-elle insisté. Sarah Jessica Parker a souligné qu'elle avait été touchée par les marques de reconnaissance que Diane Keaton avait reçues pour son travail à la suite de son récent décès. « Quand elle est morte, j'ai aimé entendre à quel point les gens ont pris sa carrière au sérieux. On a beaucoup parlé non seulement de la personne charmante et chaleureuse qu'elle était, mais aussi du fait qu'elle était aussi une valeur sûre à l'écran», a-t-elle dit.

La star du Club des ex a succombé à une pneumonie bactérienne le 11 octobre, à l'âge de 79 ans. Sa crémation a eu lieu le 14 octobre. Par un trés émouvant discours, son fils a fait pleurer les célébrités qui s'étaient réunies pour un dernier au-revoir.

Son ultime film était la comédie Summer Camp (2024) de Castille Landon. Elle y jouait aux côtés d'Eugene Levy, Alfre Woodard, Kathy Bates et Nicole Richie.

