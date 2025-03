Scarlett Johansson s'est épanouie de l'autre côté de la caméra. L'actrice américaine, qui est depuis longtemps dans l'industrie du cinéma, a confié à InStyle son plaisir d'avoir appris de nouvelles techniques cinématographiques.

Scarlett Johansson met en scène son propre film.

Covermedia Covermedia

Scarlett Johansson a réalisé l'an dernier le rêve de sa vie en mettant en scène son propre film, Eleanor the Great.

Dans une interview accordée à InStyle, la réalisatrice en herbe a décrit le projet comme un petit film indépendant inspiré de films comme Éclair de lune, de Norman Jewison.

« C'est un petit bijou. J'ai été inspirée par ces films indépendants du milieu des années 80 au milieu des années 2000. D'une vie à l'autre. Izzy et Sam, Éclair de lune», a-t-elle expliqué.

La star de Black Widow a été enthousiasmée par le processus et s'est sentie emballée par l'apprentissage de nouvelles techniques cinématographiques après plus de trente années passés dans l'industrie.

« Lorsque je rentrais du boulot, je disais à (mon mari) Colin (Jost): «Tu sais, c'est tellement excitant d'avoir 40 ans et d'apprendre quelque chose de nouveau». Maintenant, je sais comment faire un film comme celui-ci. Je sais comment le terminer. Le processus de mixage sonore, de colorisation et de montage, je ne le connaissais pas avant. Et maintenant, je sais comment le faire», a-t-elle ajouté.

Dans Eleanor the Great, June Squibb incarne une femme de 90 ans qui quitte la Floride pour s'installer à New York afin de prendre un nouveau départ après la mort de sa meilleure amie. Elle se lie alors d'une amitié improbable avec une étudiante de 19 ans.

Scarlett Johansson a réalisé le film à partir d'un scénario de Tony Kamen. C'est la première fois que l'actrice est passée derrière la caméra depuis son court métrage These Vagabond Shoes, sorti en 2009. Elle a également produit le drame par l'intermédiaire de sa société de production These Pictures.

Eleanor the Great, qui met également en vedette Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht et Erin Kellyman, n'a pas encore de date de sortie.