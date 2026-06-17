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Cinéma Sean Penn réalisera un film qui risque de faire grand bruit

ATS

17.6.2026 - 05:19

L'acteur américain triplement oscarisé Sean Penn réalisera un film sur un policier pris dans l'assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021, ont annoncé mardi des médias américains.

L'acteur américain Sean Penn va réaliser sur l'assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021.
L'acteur américain Sean Penn va réaliser sur l'assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021.
ATS

Keystone-SDA

17.06.2026, 05:19

17.06.2026, 07:26

Avec Sean Penn à la réalisation et au scénario, le film racontera la vie de ce policier qui pourrait être incarné par Bradley Cooper, selon le média spécialisé Deadline. Le tournage est prévu pour le milieu de l'année prochaine, précise la même source. Sollicités par l'AFP, les représentants de Sean Penn n'ont pas donné suite dans l'immédiat.

Le 6 janvier 2021, des centaines de partisans de Donald Trump, chauffés à blanc par ses accusations sans fondement de fraude électorale, avaient pris d'assaut le Capitole, sanctuaire de la démocratie américaine, pour tenter d'y empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. Donald Trump, qui n'a jamais reconnu sa défaite électorale, nie toute responsabilité dans l'attaque et a qualifié les participants de «patriotes».

Dès son retour à la Maison Blanche, le président américain a gracié par décret quelque 1250 condamnés pour cet assaut, commuant la peine de 14 autres et ordonnant l'arrêt des poursuites contre des centaines d'accusés encore en instance de jugement.

Cinéma Oscars. «Une bataille après l'autre» remporte l'Oscar du meilleur film

Cinéma Oscars«Une bataille après l'autre» remporte l'Oscar du meilleur film

«Une bataille après l'autre»

Connu pour son engagement politique et social à gauche, Sean Penn avait assisté aux auditions publiques de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur cet événement. À l'époque, l'acteur avait été photographié aux côtés d'agents ayant fait face à l'assaut, dont Michael Fanone.

Ce dernier, qui avait témoigné devant la commission, a écrit un livre pour raconter le traumatisme subi lors de l'assaut – il avait été victime d'un arrêt cardiaque et d'un traumatisme crânien. L'identité du policier dont s'inspire le film n'a toutefois pas été révélée.

Les droits du film ont été acquis par Warner Bros, selon des médias spécialisés. Le célèbre studio est en cours de rachat par le conglomérat Paramount Skydance, dont le patron David Ellison est considéré comme proche de Donald Trump.

Warner Bros avait produit «Une bataille après l'autre», sacré meilleur film aux Oscars, et qui a permis à Sean Penn de recevoir en mars son troisième Oscar.

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