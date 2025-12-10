  1. Clients Privés
Culture Soleure 2026 : un cinéma qui bouscule les récits dominants

ATS

10.12.2025 - 11:31

Les 61es Journées de Soleure, qui se tiendront du 21 au 28 janvier 2026, transformeront une nouvelle fois la cité baroque en capitale du cinéma suisse. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider participera pour la deuxième fois à la soirée d’ouverture.

Le directeur artistique Niccolo Castelli a concocté un programme pour les 61es Journées de Soleure, qui invite le spectateur à l'empathie plutôt qu'au jugement.
ATS

Keystone-SDA

10.12.2025, 11:31

10.12.2025, 12:05

Au total, 164 longs et courts métrages seront présentés, sélectionnés parmi 478 œuvres soumises, a indiqué le directeur artistique Niccolò Castelli mercredi devant la presse à Berne. Cette édition met en lumière une production nationale toujours plus diverse, avec 68% de documentaires et 32% de fictions, et un équilibre marqué entre régions linguistiques: 9 films romands, 11 alémaniques et 2 tessinois figurent dans les trois sections compétitives.

L’invitée d’honneur de la rétrospective est la cinéaste genevoise Edna Politi, dont l’œuvre, nourrie d’influences arabes, juives et européennes, est saluée pour son regard nuancé sur le Proche-Orient. «Ses films constituent une véritable invitation au dialogue interculturel», souligne le festival.

