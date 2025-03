Sophie Davant critiquée pour ses tenues «trop» courtes: «C'est violent et décevant»

Sophie Davant « a joué le jeu» et a porté ce qu'on lui a « demandé de porter» pour Danse avec les stars, a-t-elle rétorqué sur Europe 1 à ceux... et celles qui critiquaient son look. A l'approche du 8 Mars, la présentatrice s'est désolée de l'absence de solidarité féminine.

Sophie Davant n'en revient toujours pas que les femmes soient si peu solidaires de celles qui tentent de battre en brèche les préjugés.

L'animatrice a porté haut les couleurs des sexagénaires en participant à «Danse avec les stars», en tenue de danse à paillettes. Son objectif, elle ne s'en était pas caché, était moins personnel que collectif: montrer que les femmes ne doivent pas se laisser enfermer dans des catégories, dont celle de l'âge. « Moi, dans ma tête, c'était «pourquoi pas vous». Si moi, je le fais, vous en êtes capables, vous pourriez faire du sport, vous bouger, aller au bout de vos envies», a-t-elle expliqué.

Or, à son grand désarroi, Sophie Davant a pu constater que des femmes, encore plus nombreuses que des hommes, l'ont critiquée. Pas pour avoir été éliminée ou avoir mal dansé, mais pour ses tenues « trop courtes».

« J'ai quand même à cœur de dire quelque chose que j'ai trouvé violent et décevant, c'est que j'ai eu pas mal de critiques de la part de femmes qui m'ont reproché de porter des tenues de danse trop courtes et trop près du corps à mon âge», a-t-elle dit au micro d'Europe 1 après son élimination du concours télévisé, vendredi dernier.

Alors que le 8 mars, le monde célèbrera la Journée internationale des droits des femmes, Sophie Davant est amère. « Je suis quand même désolée et déçue de constater, une fois de plus, que ce sont les femmes qui font régresser la cause des femmes plutôt que d'être solidaires et d'éprouver une sororité», dit-elle.

«Provocatrice», «ridicule pour son âge»

Déjà, quand lors du premier prime, l'ancienne animatrice d'Affaire conclue avait posté une jolie photo d'elle sur Instagram, en justaucorps noir à paillettes, les critiques aigres n'avaient pas manqué. Pour certaines, sa tenue était « provocatrice» et « ridicule pour son âge».

Mais Sophie Davant, est allée elle aussi dans le sens des clichés sur l'âge en précisant sur Europe 1: « À mon âge, évidemment que j'aurais préféré avoir une robe longue qui recouvrait tout plutôt que d'être en franges courtes sur mes cuisses. En acceptant cette aventure, j'ai joué le jeu totalement, j'ai porté ce qu'on m'a demandé de porter», ajoute-t-elle.

En 2023, dans une interview sur RTL, la compagne de William Leymergie avait déjà regretté que les femmes elles-mêmes se montrent aussi critiques envers leurs « sœurs» et fassent preuve de sexisme. « Ce qui est triste, c'est que les critiques viennent souvent de la part de femmes. C'est peut-être de la jalousie, c'est peut-être de l'aigreur. Ça m'attriste parce qu'à partir du moment où l'on vieillit bien, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se permettre de porter des jupes», avait-elle déclaré.

Et pourquoi pas aussi si on vieillit mal? La dénonciation du bodyshaming n'a pas encore traversé l'Atlantique.