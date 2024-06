«Sous la Seine», présenté par Netflix comme un film d'horreur et thriller, met en scène un requin semant la terreur dans les eaux de la Seine à Paris à quelques jours d'un championnat de triathlon.

«Sous la Seine» se déroule à Paris pendant l'été 2024, à quelques jours des championnats du monde de triathlon. Lorsque la présence d'un requin géant est détectée dans la Seine, c'est la panique à bord. Une scientifique, jouée par Bérénice Bejo, un policier de la brigade fluviale et une activiste écologique vont devoir s'associer pour éviter un carnage dans la ville. Face à l'indifférence de la mairie de Paris, déterminée à ne pas annuler l'événement sportif, les protagonistes doivent se battre contre le temps pour sauver des vies.

Le film réalisé par Xavier Gens, au budget avoisinant les 20 millions d'euros, s'inscrit dans un contexte d'actualité brûlante, où la question de la pollution de la Seine est au cœur des débats. La Seine doit en effet accueillir les épreuves de natation des Jeux Olympiques de 2024.

«Sous la Seine fait un gros plouf»

Le thriller est jugé par de nombreux critiques comme grotesque et peu crédible. Sur Allociné, la note moyenne des critiques français n'atteint que 2 étoiles sur 5. Le Parisien qualifie le film de «perte de temps totale», tandis que Premiere titre «Sous la Seine fait un gros plouf». Pour sa part, Télérama estime que le film «touche tellement le fond qu'on en redemanderait presque...».

Malgré les critiques, le film a rencontré un succès fou dès sa sortie. Il s'est hissé à la première place du classement des contenus les plus regardés en Suisse et dans 84 autres pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, l'Italie et l'Espagne.