Drew Barrymore a fait ressortir les instincts paternels de Steven Spileberg, a raconté celui-ci lors d'une table ronde au TCM Classic Film Festival à New York. Maintenant grand-père, le cinéaste prend des précautions quand il montre E.T. à ses petits-enfants.

Steven Spielberg a raconté comment le fait d'avoir dirigé Drew Barrymore dans E.T. lui a donné « envie d'être père» pour la première fois. Covermedia

Le réalisateur et l'actrice ont parlé de leur collaboration lors d'une table ronde au TCM Classic Film Festival à New York.

Drew Barrymore, qui a joué dans le film culte de 1982 à l'âge de sept ans, a raconté comment le film a déterminé le cours du reste de sa vie.

« Je pense que E.T. est le film dont je suis la plus fière. C'est celui qui a changé ma vie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tout dans ma vie est lié au fait qu'un être humain a cru en moi, et c'est cette vie que j'essaie d'honorer chaque jour», a déclaré la comédienne, aujourd'hui âgée de 49 ans

Steven Spielberg a ensuite avoué que le rôle de Drew Barrymore dans le film avait aussi changé sa vie. «Jusqu'à ce moment-là – 81, 82 – je ne faisais que des films», a déclaré le réalisateur de 78 ans. « C'était ma vie. J'étais obsédé par l'idée de raconter des histoires, mais le tournage de E.T. m'a donné envie d'être père pour la première fois. Je n'y avais jamais pensé avant E.T.»

Drew Barrymore, qui a parlé ouvertement de ses problèmes d'addiction qui ont commencé pendant son enfance, a plaisanté: « Je n'ai pas gâché ça pour toi?» « Au contraire», a répondu Steven Spielberg.

Il a ajouté: « Je ne voulais pas avoir d'enfants parce que ce n'était pas une équation qui avait du sens pour moi alors que je passais d'un film à l'autre, d'un scénario à l'autre. Cela ne m'est venu à l'esprit qu'au milieu du film E.T. et j'ai commencé à penser: «Peut-être que cela pourrait être ma vraie vie un jour». C'est la première fois qu'il m'est venu à l'esprit que je pourrais peut-être être père. Et peut-être que d'une certaine manière, un réalisateur est un père, ou une mère.»

Steven Spielberg a été marié à Amy Irving entre 1985 et 1989. Ils ont un fils, Max, âgé de 39 ans. Après leur divorce, il a épousé Kate Capshaw en 1991. Il est devenu le père des deux enfants avec cette dernière, et le couple a eu quatre autres enfants ensemble.

Maintenant, il montre E.T. à ses petits-enfants, mais avec prudence. « J'ai sept enfants et six petits-enfants. J'ai montré le film à tous mes enfants et à quelques-uns de mes petits-enfants. Certains d'entre eux sont encore trop jeunes, parce que je suis toujours inquiet de les voir s'inquiéter à propos d'E.T. et je veux les préparer à quoi s'attendre avant qu'ils ne soient surpris par quelque chose», a déclaré Steven Spielberg.