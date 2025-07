Sydney Sweeney a hâte de s'imprégner de la vie de Kim Novak pour préparer Scandalous! Le film, que l'actrice a évoqué auprès de Bustke, se concentrera sur la relation entre le chanteur Sammy Davis Jr. et l'actrice de Embrasse-moi, idiot!

Sydney Sweeney est impatiente de « commencer à étudier» la vie de l'actrice Kim Novak pour l'interpréter dans son prochain film, Scandalous!.

La star de Tout sauf toi y incarnera l'actrice de Sueurs froides. Par ailleurs, le drame sera réalisé par Colman Domingo, son partenaire dans la série Euphoria, et l'actrice de 27 ans a hâte de se plonger dans ses recherches sur Kim Novak.

« Il y a tellement de recherches à faire, et j'adore les devoirs», a-t-elle assuré lors d'un entretien avec Bustle. « Au début de l'année prochaine, je jouerai Kim Novak, alors j'ai vraiment hâte de commencer à l'étudier et à apprendre tout ce que je peux.»

Scandalous! raconte l'histoire de la romance entre Kim Novak, aujourd'hui âgée de 92 ans, et le chanteur du Rat Pack, Sammy Davis Jr, qui sera interprété par l'acteur d'Alien: Romulus, David Jonsson.

Sydney Sweeney a l'habitude d'incarner de vraies personnes au cinéma. Elle a récemment incarné Margret Wittmer, qui a quitté l'Allemagne pour s'installer sur une île déserte des Galapagos, dans le thriller survivaliste Eden de Ron Howard, avant de tourner un biopic sur la boxeuse Christy Martin.

La star de The White Lotus a particulière été attirée par ce dernier rôle.

« L'histoire de Christy Martin est tellement inspirante. Elle a dû relever de nombreux défis sur le ring et en dehors. J'ai été époustouflée et inspirée par sa force, sa persévérance et ce qu'elle est en tant que femme. Avoir un personnage qui a autant de niveaux et de profondeur, c'est un rêve en tant qu'acteur», a-t-elle expliqué. « Ensuite, sur le plan physique, j'ai grandi en faisant du kickboxing et du grappling. Je suis une personne athlétique qui aime le grand air, alors jouer un personnage qui m'oblige à me transformer était un rêve. J'ai adoré chaque partie du film.»

Eden et le biopic sur Christy Martin n'ont pas encore de date de sortie en France.