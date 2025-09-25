  1. Clients Privés
Début octobre au «blue Cinema» Taylor Swift sort son nouvel album… et son film événement

Sven Ziegler

25.9.2025

Taylor Swift célèbre la sortie de son nouvel album avec un événement cinématographique mondial. Du 3 au 5 octobre, "The Official Release Party of a Showgirl" sera également projeté en Suisse dans tous les blue Cinema.

Le nouvel album de Taylor Swift s'intitule "The Life of a Showgirl". (photo d'archives)
Le nouvel album de Taylor Swift s'intitule "The Life of a Showgirl". (photo d'archives)
Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Rédaction blue News

25.09.2025, 09:22

25.09.2025, 14:05

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Taylor Swift sort son nouvel album "The Life of a Showgirl" le 3 octobre.
  • Parallèlement, le film "The Official Release Party of a Showgirl" sera diffusé dans les cinémas pendant un week-end.
  • En Suisse, les swifties pourront assister à l'événement dans les "blue Cinema"- les préventes sont déjà ouvertes.
Montre plus

Taylor Swift associe la sortie de son douzième album studio "The Life of a Showgirl" à une expérience cinématographique particulière. Le film "The Official Release Party of a Showgirl" sera projeté dans le monde entier du 3 au 5 octobre - en Suisse également.

Le film dure 89 minutes et se distingue nettement des productions de concerts classiques. Swifties attend la première mondiale exclusive de la vidéo musicale du single "The Fate of Ophelia", complétée par de toutes nouvelles vidéos lyriques ainsi que des aperçus détaillés de la création de l'album.

Une première !. blue Cinema débarque à Genève, un signal fort pour la Romandie

Une première !blue Cinema débarque à Genève, un signal fort pour la Romandie

A cela s'ajoutent des commentaires personnels de Taylor Swift, qui explique scène par scène ce qui l'a inspirée.

"The Life of a Showgirl" au "blue Cinema" à Genève

Le concept fait écho aux fameuses "Secret Sessions", lors desquelles Swift invitait des fans triés sur le volet à des soirées privées d'écoute d'albums, les années précédentes. Avec l'événement cinématographique, cette proximité est désormais portée sur une scène mondiale. Swift elle-même a qualifié la série de films de "soirée étincelante" - une fête scintillante où la tenue adéquate est également de mise.

En Suisse, "The Official Release Party of a Showgirl" est projeté dans les blue Cinema. Le film sera projeté entre autres à Zurich, Berne, Saint-Gall, Lucerne, Genève, Winterthour et Coire.

La prévente pour les représentations des 3, 4 et 5 octobre est déjà en cours. Les fans qui souhaitent assister à la première devraient se procurer des billets rapidement - l'expérience montre que la demande est forte.

Avec cet événement cinématographique, Taylor Swift poursuit sa stratégie visant à faire des sorties d'album un événement communautaire. Le film Eras Tour avait déjà fait salle comble et fait chanter les spectateurs dans le monde entier.

