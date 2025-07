Thierry Ardisson regardant «la mort en face» raconté par sa femme

«La mort en face, tu regarderas»: Thierry Ardisson retrace sa vie en 10 commandements, jusqu'au dernier, dans un documentaire intime réalisé par son épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara, et diffusé mercredi soir sur TF1, deux jours après sa disparition.

Mort de Thierry Ardisson : les proches de l'animateur et producteur se retrouveront cet après-midi à 16h30 pour les obsèques pic.twitter.com/8szGZTX3hm — BFMTV (@BFMTV) July 17, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

Egalement disponible sur la plateforme TF1+, «La face cachée de l'homme en noir» déroule en 1h40 le parcours du producteur et animateur décédé lundi d'un cancer à 76 ans et enterré jeudi à Paris.

Audrey Crespo-Mara a longuement interrogé son époux, souvent ému aux larmes, ses enfants et amis, et retrouvé photos et écrits de l'adolescence. «Ta famille, tu fuiras», «De ton métier, tu feras une fête», «A la drogue, tu succomberas»: rien n'est occulté, façon Ardisson, en un décalogue très personnel.

Il croyait à «une erreur à la maternité» le concernant, a fait une tentative de suicide, a été «junk» mais sauvé par «la foi», et son premier travail dans la pub a été sa «grande école», dit celui devenu star du petit écran à partir des années 1980.

Des artistes du monde entier aux hommes politiques, tous se pressaient à ses talk-shows à succès comme «Lunettes noires pour nuits blanches», ou «Tout le monde en parle» sur France 2 (1998-2006).

Son acolyte Laurent Baffie décrit la «dichotomie» en lui, entre «son côté trash» et «la photo du pape sur son bureau». Son amie la communicante Anne Méaux évoque son «hypersensibilité».

«Bonne étoile»

Vidéos familiales à l'appui, ses trois enfants témoignent d'un père «égocentrique» et «sans filtre», «un peu Flaubert sous acide», qui leur a offert l'enfance dont il aurait rêvé.

Audrey Crespo-Mara, sa troisième femme épousée en 2014, l'a «bonifié», assure Baffie. «Je suis pas parfait mais j'essaie de plus aimer les gens», dit l'intéressé, toujours tourmenté.

Jusqu'aux derniers mois - mais pas jusqu'aux derniers jours - le couple est filmé lors des consultations et examens à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris pour ce cancer du foie soigné depuis 2012. Les poumons sont atteints, et Ardisson craint «que ça s'emballe».

Mais «je crois à ma bonne étoile... Quand on voit d'où je viens», lâche l'homme toujours en noir sur son lit d'hôpital, rendant hommage aux soignants.