Tim Burton et Johnny Depp ont collaboré dans de nombreux films depuis les années 1990. Si leur dernier long-métrage ensemble remonte à 12 ans, le réalisateur américain a laissé entendre au festival du film de Marrakech qu'il serait ravi de retrouver l'acteur sur un plateau de tournage.

Tim Burton a déclaré qu'il était « sûr» de travailler à nouveau avec Johnny Depp. Covermedia

Le réalisateur et l'acteur ont collaboré sur divers projets au cours des 30 dernières années, notamment Edward aux mains d'argent, Sweeney Todd, Les noces funèbres, Alice au pays des merveilles et Charlie et la chocolaterie. Le dernier film dans lequel le cinéaste a dirigé le comédien remonte à 2012 avec Dark Shadows.

Or, malgré les dernières années tumultueuses de Johnny Depp avec la justice et son ex-femme, Amber Heard, Tim Burton a affirmé qu'il ne s'opposait pas à retravailler ensemble. Le réalisateur de Beetlejuice a fait cette révélation sur le tapis rouge du Festival international du film de Marrakech.

« Je suis sûr que ce sera le cas», a-t-il répondu lorsqu'on l'a interrogé sur l'éventualité d'une nouvelle collaboration. «Je ne me dis jamais: «Oh, je vais utiliser tel ou tel acteur». En général, il faut que ce soit en fonction du projet sur lequel je travaille. C'est ça le cinéma. Il s'agit de collaborer et de faire rebondir les idées sur les personnes qui vous entourent.»

Le cinéaste de 66 ans a toutefois confirmé que les fans ne devaient pas s'attendre à une suite d'Edward aux mains d'argent.

« Il y a certains films dont je ne veux pas faire de suite», a-t-il déclaré lors d'une séance de questions-réponses au festival. « Je n'ai pas voulu faire de suite à ce film parce qu'il m'a semblé unique. Je ne voulais pas de suite à L'étrange Noël de monsieur Jack parce qu'il s'agissait aussi d'une production unique. Il vaut mieux laisser certaines choses de côté, et pour moi, (ce film) en fait partie.»

