Favori des Oscars Timothée Chalamet, meilleur acteur lors des Critics Choice Awards

ATS

5.1.2026 - 06:42

Timothée Chalamet a marqué des points pour les Oscars dimanche en remportant le prix du meilleur acteur pour «Marty Supreme» lors des Critics Choice Awards, cérémonie qui ouvre la saison des récompenses hollywoodiennes cette année.

Timothée Chalamet a remporté le prix du meilleur acteur pour "Marty Supreme" lors des Critics Choice Awards.
Timothée Chalamet a remporté le prix du meilleur acteur pour "Marty Supreme" lors des Critics Choice Awards.
ATS

Keystone-SDA

05.01.2026, 06:42

05.01.2026, 06:56

Il a notamment battu Leonardo DiCaprio, dont le thriller politique «Une bataille après l'autre» a remporté les prix de meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario adapté.

L'acteur franco-américain mène une campagne très remarquée pour «Marty Supreme», réalisé par Josh Safdie, dans lequel il incarne un champion de tennis de table des années 1950 rongé par ses ambitions.

«Josh, tu as créé l'histoire d'un homme imparfait avec un rêve auquel on peut s'identifier», a déclaré Timothée Chalamet.

«Et tu n'as pas fait la leçon au public sur ce qui est bien ou mal, et je pense que nous devrions tous raconter des histoires comme celle-ci, alors merci pour ce rêve», a-t-il ajouté.

Agé de 30 ans, Timothée Chalamet n'a jamais caché son ambition de remporter plusieurs Oscars. Il est désormais le favori de la cérémonie qui se tiendra le 15 mars.

Avec sa victoire lors des Critics Choice Awards, décidée par la critique spécialisée, il pourrait avancer ses pions pour les Oscars, récompenses attribuées par des professionnels du cinéma.

La cérémonie s'est tenue cette année sur le convoité créneau du premier week-end de l'année, ouvrant la saison des récompenses, et habituellement occupé par les Golden Globes. Ils se tiendront à Beverly Hills le 11 janvier.

Jessie Buckley a remporté dimanche le prix de la meilleure actrice pour son rôle d'épouse du dramaturge William Shakespeare dans le drame historique «Hamnet».

Jimmy Kimmel, lauréat du prix du meilleur talk-show, a profité de la cérémonie pour plaisanter sur sa dispute avec le président américain Donald Trump l'année dernière, qui avait conduit à la suspension temporaire de son émission.

