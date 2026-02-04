Timothée Chalamet a donné son point de vue dans la polémique causée par le prix élevé des places pour l'avant-première de Marty Supreme au Grand Rex à Paris. Sur scène ce 3 février (26), comme le montrent des vidéos devenues virales, l'acteur franco-américain a indiqué qu'il aurait préféré qu'elles fussent gratuites...

Timothée Chalamet s'est mêlé de la polémique du prix des places au Grand Rex lors de l'avant-première parisienne de Marty Supreme. Covermedia

Alors qu'il était sur la scène du mythique cinéma du boulevard Poissonnière, mardi 3 février (26), pour présenter le biopic de Josh Safdie, dans lequel il interprète le joueur de ping-pong américain Marty Reisman, l'acteur a lancé une pique aux organisateurs de la soirée.

Devant la salle bondée, Timothée Chalamet a déclaré, le sourire aux lèvres: « Je sais qu'on vous a bien fait payer. Ça n'a rien à voir avec moi, je ne touche pas ces sous. J'aurais bien aimé que ce soit gratuit. Merci d'être là, franchement!»

Le compagnon de Kylie Jenner faisait ainsi référence aux discussions enflammées sur les réseaux sociaux qui ont suivi l'annonce du prix des tickets d'entrée pour cette soirée. La place d'orchestre à 50 euros, celle de la mezzanine à 25 euros, et celle du balcon à 18 euros: des tarifs jugés « hors sol» pour une projection en France, même spéciale. En général, au pays de l'exception culturelle, les avant-premières sont au même prix qu'une séance normale et même parfois offertes, dans le cadre d'une campagne de promotion.

Pourtant, ce coût des places n'a pas rebuté les fans de Timothée Chalamet. Les 1700 sièges ont été vendus en une heure, a indiqué le Grand Rex sur son site. Et, selon Le Parisien, les spectateurs de la soirée ne regrettaient pas leur investissement.

Il faut dire que Timothée Chalamet ne s'est pas contenté de dire quelques mots avant la projection. Il s'est rendu disponible en dédicaçant des livres et des affiches. Il a posé sans compter pour des selfies, acceptant même une paire de chaussures orange, un clin d'œil à son personnage dans le film.

En fait, Timothée Chalamet « a fait le job», comme pour un concert ou une pièce de théâtre! Et cela sans se faire payer.

« Contrairement aux conventions pour fans où les acteurs font payer leurs autographes et leurs selfies, Timothée Chalamet n'exigera rien de ses fans français», avait prévenu le directeur du cinéma. La prise en charge des tournées de promotion sont déjà incluses dans son contrat.

Le directeur du Grand Rex a cependant expliqué au Figaro qu'« une avant-première avec des stars américaines, c'est une perte totale pour nous comme pour le distributeur» en raison du coût des stars concernant leur logement dans des hôtels de luxe, leurs déplacements « en jet privé», les frais de sécurité, sans compter la perte d'exploitation de la salle le jour J. Une dépense estimée à « plusieurs millions» par le directeur de la salle. Pour la vente des places, le Grand Rex conserve, précise-t-il, la moitié du chiffre d'affaires de la billetterie, l'autre moitié revient au distributeur.

Marty Supreme sera en salles en France le 18 février. Avec des places au prix habituel...