  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cinéma Tom Holland propose un successeur pour Spider-Man

Covermedia

21.6.2026 - 09:59

Tom Holland a confié à Esquire UK qu'il aimerait continuer à s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans la franchise lorsque son contrat prendra fin. Et il a une petite idée du nom de l'acteur qui pourrait reprendre le rôle.

Tom Holland
Tom Holland

Covermedia

21.06.2026, 09:59

Tom Holland a désigné un jeune comédien comme son éventuel successeur dans le rôle de Spider-Man. L'acteur britannique a fait ses débuts dans le rôle de Peter Parker/Spider-Man en 2016 dans Captain America: Civil War et s'apprête désormais à sortir son quatrième film solo, Spider-Man: Brand New Day.

Bien qu'il n'ait pas encore révélé s'il incarnerait à nouveau Spider-Man, Tom Holland a déclaré à Esquire UK dans une interview publiée le 16 juin (26) qu'il adorerait voir un jeune acteur prendre le relais.

Lorsqu'on lui a demandé de citer un bon successeur, le comédien a répondu qu'il voyait bien Owen Cooper incarner le super-héros à l'avenir. Le jeune acteur révélé par Adolescence est à peine âgée de 16 ans, mais Tom Holland lui prédit un grand avenir: « Owen Cooper serait génial. De toute évidence, il est extrêmement talentueux et fait beaucoup parler de lui en ce moment», a-t-il souligné, ajoutant que ce rôle convenait également très bien à un nouveau venu.

Un démarrage qui bat tous les records. Le biopic sur Michael Jackson en tête du box-office nord-américain

Un démarrage qui bat tous les recordsLe biopic sur Michael Jackson en tête du box-office nord-américain

Owen Cooper a été acclamé par la critique l'année dernière pour son rôle révélateur dans la mini-série Adolescence, qui lui a valu un Emmy, un Golden Globe, un BAFTA TV Award et un Actor Award, entrant ainsi dans l'histoire comme le plus jeune lauréat de ses catégories respectives.

Il a récemment fait ses débuts au cinéma dans Les Hauts de Hurlevent d'Emerald Fennell et devrait apparaître dans le prochain film de Tom Ford, Cry to Heaven.

Par ailleurs, dans son interview accordée à Esquire, Tom Holland, qui a 30 ans, a confié qu'il aimerait rester impliqué dans la franchise Spider-Man une fois son contrat terminé, mais il a admis qu'il était « assez difficile d'obtenir le crédit de producteur sur les futurs films».

«Tout comme Robert Downey a été un véritable mentor pour moi lors de mes trois premiers films, j'adorerais être cette personne pour celui ou celle qui prendra la relève», a-t-il expliqué.

La star de The Impossible a précisé qu'il avait conclu son contrat avec Marvel à la sortie de Spider-Man: No Way Home en 2021, et qu'il avait été «indécis» quant à la réalisation d'un quatrième volet, qui sortira finalement cet été.

Il s'est toutefois fortement impliqué dans le processus de pré et post-production et estime qu'il s'agit du « meilleur film Spider-Man que nous ayons jamais réalisé».

«C'est un peu risqué, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine», a-t-il estimé. Spider-Man: Brand New Day sortira en France le 29 juillet.

Les plus lus

«La Suisse de ma jeunesse n'existe plus»
«Activité obscène» - En jet privé, Infantino symbole de la démesure de la FIFA
L'ancien propriétaire de Denner accuse Migros d'avoir sacrifié l'enseigne
Un entraîneur de renom «dézingue» les pauses fraîcheur
Mondial 2026 : les pauses fraîcheur changent-elles vraiment le cours des matches ?
Panne technique : Skyguide a fermé l’espace aérien en Suisse Orientale