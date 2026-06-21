Tom Holland a confié à Esquire UK qu'il aimerait continuer à s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans la franchise lorsque son contrat prendra fin. Et il a une petite idée du nom de l'acteur qui pourrait reprendre le rôle.

Tom Holland

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Tom Holland a désigné un jeune comédien comme son éventuel successeur dans le rôle de Spider-Man. L'acteur britannique a fait ses débuts dans le rôle de Peter Parker/Spider-Man en 2016 dans Captain America: Civil War et s'apprête désormais à sortir son quatrième film solo, Spider-Man: Brand New Day.

Bien qu'il n'ait pas encore révélé s'il incarnerait à nouveau Spider-Man, Tom Holland a déclaré à Esquire UK dans une interview publiée le 16 juin (26) qu'il adorerait voir un jeune acteur prendre le relais.

Lorsqu'on lui a demandé de citer un bon successeur, le comédien a répondu qu'il voyait bien Owen Cooper incarner le super-héros à l'avenir. Le jeune acteur révélé par Adolescence est à peine âgée de 16 ans, mais Tom Holland lui prédit un grand avenir: « Owen Cooper serait génial. De toute évidence, il est extrêmement talentueux et fait beaucoup parler de lui en ce moment», a-t-il souligné, ajoutant que ce rôle convenait également très bien à un nouveau venu.

Owen Cooper a été acclamé par la critique l'année dernière pour son rôle révélateur dans la mini-série Adolescence, qui lui a valu un Emmy, un Golden Globe, un BAFTA TV Award et un Actor Award, entrant ainsi dans l'histoire comme le plus jeune lauréat de ses catégories respectives.

Il a récemment fait ses débuts au cinéma dans Les Hauts de Hurlevent d'Emerald Fennell et devrait apparaître dans le prochain film de Tom Ford, Cry to Heaven.

Par ailleurs, dans son interview accordée à Esquire, Tom Holland, qui a 30 ans, a confié qu'il aimerait rester impliqué dans la franchise Spider-Man une fois son contrat terminé, mais il a admis qu'il était « assez difficile d'obtenir le crédit de producteur sur les futurs films».

«Tout comme Robert Downey a été un véritable mentor pour moi lors de mes trois premiers films, j'adorerais être cette personne pour celui ou celle qui prendra la relève», a-t-il expliqué.

La star de The Impossible a précisé qu'il avait conclu son contrat avec Marvel à la sortie de Spider-Man: No Way Home en 2021, et qu'il avait été «indécis» quant à la réalisation d'un quatrième volet, qui sortira finalement cet été.

Il s'est toutefois fortement impliqué dans le processus de pré et post-production et estime qu'il s'agit du « meilleur film Spider-Man que nous ayons jamais réalisé».

«C'est un peu risqué, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine», a-t-il estimé. Spider-Man: Brand New Day sortira en France le 29 juillet.